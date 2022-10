Zarzuty za oszustwa przy wykorzystaniu kodów BLIK Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie i funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw internetowych od czerwca do września 2022 roku. 21 i 28-latek usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Schemat działania oszustów za każdym razem był bardzo podobny. Na początku podszywali się za potencjalnych kupujących na popularnych serwisach sprzedażowych. Następnie sprawcy uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych poprzez wysyłanie linków przekierowujących do stron phishingowych. Po przejęciu rachunków pokrzywdzonych oszuści wypłacali pieniądze z bankomatów z użyciem kodów BLIK. W ten sposób na gorącym uczynku wpadł jeden z mężczyzn. 28-latek został zatrzymany przez policjantów przy jednym z bankomatów na terenie Trójmiasta. Ponadto okazało się, że był on poszukiwany celem odbycia kary ponad 140 dni pozbawienia wolności. 28-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo drogowe. Drugi z mężczyzn został zatrzymany w październiku 2022 roku na terenie Wrocławia.

21 i 28-latek na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli szereg zarzutów dotyczących oszustw. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 21-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczenia kraju.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że pokrzywdzonych działaniem cyberprzestępców zostało kilkanaście osób z całego kraju. Wartość strat to blisko 40 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionej gotówki. Sprawa ma charakter rozwojowy.

