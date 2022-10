Kolejne zatrzymania dotyczące oszustw w klubach go-go Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Zarządu w Krakowie CBŚP zatrzymali kolejne 8 osób podejrzanych o rozboje i dokonywanie oszustw na klientach klubów go-go. Podejrzani to zarówno kierownicy, jak również pracownicy klubów. Jak dotąd śledczy zabezpieczyli w sprawie majątek na kwotę prawie 7 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBŚP cały czas prowadzą czynności dotyczące rozbojów i oszustw dokonywanych na szkodę klientów klubów nocnych działających w wielu miastach Polski. W tym celu monitorują działalność klubów nocnych oraz analizują nowe wątki pojawiające się w sprawie. W ostatnim okresie, na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, policjanci zatrzymali kolejne 8 osób. Działania były przeprowadzone na terenie województw pomorskiego, małopolskiego i podlaskiego. Wśród zatrzymanych znajdują się zarówno kierownicy jak i pracownicy klubów.

W prokuraturze podejrzani usłyszeli między innymi zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem, za co łącznie może grozić do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratury dotyczącego tymczasowego aresztowania i zastosował taki środek zapobiegawczy wobec 3 osób. Kolejne 5 osób objęte zostało policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju.

Jak dotąd w sprawie na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek w postaci pieniędzy i nieruchomości na kwotę prawie 7 milionów złotych.

Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzone zostały pod koniec maja tego roku przez funkcjonariuszy Zarządu w Krakowie, Poznaniu i Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, ściśle współpracujących z innymi komórkami CBŚP oraz Komendami Wojewódzkimi Policji, Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (Krajowa Administracja Skarbowa).

Wówczas czynności prowadzone były w 22 klubach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Sopocie, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy i Zakopanym, gdzie dochodziło do popełniania przestępstw na szkodę klientów. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej do napojów dodawano klientom niedozwolone substancje, które powodowały ograniczenie możliwości psychofizycznych tych osób.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że za pomocą telefonów poszkodowanych dokonywano manipulacji na ich kontach bankowych, zwiększając limit dzienny transakcji, podwyższając progi operacji kartą kredytową, a nawet zaciągano pożyczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, które to w ciągu kilku godzin wydawano w lokalu.

Wówczas zatrzymano 22 osoby podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie dokonywali oszustw i rozbojów na klientach klubów go-go. Trzy osoby są podejrzane o kierowanie tym gangiem oraz pranie pieniędzy.

W trakcie czynności zabezpieczono m.in. ogromną ilość dokumentacji księgowej i bankowej, dokumenty tożsamości należące do klientów oraz dokumentację dotyczącą działalności klubów.

Zespół Prasowy CBŚP