Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej 75-latki Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się policyjne poszukiwania zaginionej 75-letniej mieszkanki Targoszyna. Akcja poszukiwawcza trwała dwie doby. W działaniach uczestniczyło łącznie 64 policjantów z jaworskiej komendy, bolkowskiego komisariatu, przewodnicy psów tropiących, funkcjonariusze Grupy Ratowniczo – Poszukiwawczej z Wrocławia oraz strażacy. Chora na Alzhaimera seniorka cała i zdrowa została odnaleziona przez policjantów z Jawora w kompleksie leśnym znajdującym się w odległości 5 km od miejsca jej zamieszkania.

Oficer dyżury jaworskiej policji został zaalarmowany przez mieszkańca Targoszyna, który poinformował, że jego 75-letnia - chora na Alzheimera matka - wyszła z domu i nie wiadomo gdzie jest. Pomimo poszukiwań prowadzonych na własną rękę przez rodzinę nie udało się jej odnaleźć.

Po ustaleniu istotnych szczegółów dotyczących zaginionej do poszukiwań zostali zaangażowani policjanci z jaworskiej jednostki oraz z bolkowskiego komisariatu. Komendant Powiatowy Policji w Jaworze insp. Artur Bujak zarządził alarm jednostki. W akcji poszukiwawczej, która trwała przez całą noc, aż do godz. 6.00 rano wzięło udział kilkudziesięciu policjantów wraz z psami tropiącymi, funkcjonariusze Grupy Ratowniczo - Poszukiwawczej z Wrocławia i strażacy. Przeczesano okoliczne tereny leśne i pustostany. Niestety nie udało się odnaleźć seniorki. Około godz. 9.00 grupa funkcjonariuszy przeczesująca las w Targoszynie odnalazła beret należący do kobiety. Poszukiwania skoncentrowały się zatem w tym konkretnym kompleksie leśnym. Około godz. 11:00 jaworscy policjanci natrafili na błąkającą się po lesie zaginioną kobietę. Wycieńczona seniorka całą noc spędziła w lesie w odległości 5 kilometrów od miejsca swojego zamieszkania.

Odnalezioną seniorkę policjanci przekazali przybyłej na miejsce załodze karetki pogotowia. Kobieta cała i zdrowa znajduje się już pod opieką rodziny.

Na zaginięcie szczególnie narażone są osoby w podeszłym wieku, często z demencją starczą, bądź cierpiące na inne schorzenia. Apelujemy więc do najbliższych, aby otoczyli swoich starszych krewnych opieką i stałą kontrolą. Wskazane jest, aby w kieszeniach najczęściej używanych ubrań umieścić kartki z numerem telefonu komórkowego do najbliższej rodziny lub miejscem zamieszkania. Bardzo pomocnym jest opaska z GPS, w którą można wyposażyć seniorów. Należy mieć świadomość, że nawet chwilowa nieuwaga może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia starszych osób i nieść za sobą znaczne zaangażowanie służb ratowniczych.

(KWP we Wrocławiu / mw)