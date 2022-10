Dzielnicowi uratowali mężczyznę Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednym z zadań policjantów jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Tego typu zgłoszenia są zawsze priorytetowo traktowane przez funkcjonariuszy. Tak było w przypadku dzielnicowych z Boguchwały, którzy zostali powiadomieni, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Natychmiastowa reakcja pozwoliła na skuteczną interwencję i ocalenia życia.

We wtorek, 11.10.2022 roku, po południu, dzielnicowi z komisariatu w Boguchwale, pełniący służbę w terenie, otrzymali od dyżurnego komendy informację o próbie samobójczej. Ze zgłoszenia wynikało, że na terenie Boguchwały, prawdopodobnie w jednym z nowo budowanych domów, mężczyzna może targnąć się na swoje życie.

Dzielnicowi natychmiast pojechali we wskazany rejon. Tam odnaleźli niezamieszkany dom. Policjanci sprawdzili okolicę, ale nie zauważyli niczego niepokojącego, a sam budynek był zamknięty. Mimo to, mając na uwadze zagrożenie dla życia, postanowili jednak sprawdzić wnętrze domu.

Po wyważeniu drzwi i wejściu do środka, zauważyli stojącego na schodach mężczyznę, który na szyi miał założoną pętlę. Niemal w ostatniej chwili podbiegli do niego, podtrzymali go i ściągnęli. Następnie wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło 29-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego do szpitala.

Pamiętajmy, nie jesteśmy sami z problemami. Zawsze możemy zwrócić się do instytucji i osób, które pomogą nam przejść przez trudny okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z psychologiem, psychiatrą lub poradnią zdrowia psychicznego.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

(KWP w Rzeszowie / mw)