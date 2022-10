Znieważyli i naruszyli nietykalność cielesną policjantów Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek około godziny 19.00, policjanci z Referatu Patrolowo Interwencyjnego Wydziału Prewencji nowotarskiej komendy zostali wezwani na interwencję wobec grupy młodzieży w rejonie garaży przy ulicy Kopernika w Nowym Targu. Po przyjeździe na miejsce, na widok radiowozu nieletni zaczęli w kierunku funkcjonariuszy wykrzykiwać wulgaryzmy.

Podczas ustalania tożsamości jeden z chłopaków zachowywał się bardzo arogancko, najpierw odmówił podania policjantom swoich danych osobowych, później wprowadzał w błąd co do swojej tożsamości. Nie wykonywał poleceń wydawanych przez mundurowych, znieważył ich, a w pewnym momencie pchnął jednego z policjantów, naruszając jego nietykalność cielesną. Stanowczo twierdził, że jest nieletni i policjanci nic nie mogą mu zrobić. 14-latek został obezwładniony i umieszczony w radiowozie. W tym momencie pozostałe osoby, w tym dziewczyny stały się agresywne i zaczęły znieważać policjantów. Ponadto jeden z chłopaków w wieku 15 lat naruszył nietykalność cielesną policjanta, który obezwładniał agresywnego 14-latka. W związku z popełnieniem czynów karalnych dwie dziewczyny w wieku 15-lat i 14-latek zostali przewiezieni do nowotarskiej komendy. Nieletnie były trzeźwe, natomiast 14-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. 15-latek został na miejscu interwencji przekazany matce, a pozostała trójka po wykonaniu czynności przekazana rodzicom. Sprawy nieletnich zostanie przekazane do Sądu Rejonowego w Nowym Targu III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Dziewczyny odpowiedzą za przestępstwo znieważenia, natomiast chłopaki odpowiedzą za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. 14-latek dodatkowo dopowie za umyślne wprowadzenie w błąd, co do swojej tożsamości tj. wykroczenie z artykułu 65 § 1 kodeksu wykroczeń.



Policyjne interwencje w ostatnich dniach z udziałem nieletnich pokazują, że młodzież jest przekonana, że są bezkarni z uwagi na wiek. Nic bardziej mylnego. Osoby po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat odpowiadają przed sądem rodzinnym za popełnione czyny karalne, czyli przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wszystkie wykroczenia lub wykroczenie skarbowe. Wszystkie osoby po ukończeniu 17 lat odpowiadają już jak osoby dorosłe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy wobec nieletniego sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze.



Środkami wychowawczymi są upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego, nadzór organizacji społecznej, nadzór kuratora sądowego, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Środkiem leczniczym jest umieszczenie w zakładzie leczniczym, a środkiem poprawczym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.