Fałszywy żołnierz z Korei oszukał 30-latkę Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci poszukują oszusta, który podszywając się pod żołnierza z Korei, wyłudził od 30-latki oszczędności. Kobieta, mając nadzieję na udany związek, przekazała mężczyźnie ponad 50 tysięcy złotych. Przypominamy, alby nigdy nie ulegać emocjom w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie jeżeli w tle pojawiają się kwestie finansowe!

Wczoraj, 13.10.2022 roku, do 6. komisariatu zgłosiła się 30-letnia mieszkanka Lublina. Kobieta oświadczyła, że został oszukana. Jak wynikało z jej relacji, na jednym z popularnych portali społecznościowych nawiązała znajomość z mężczyzną, który podał się za żołnierza z Korei. Mężczyzna szybko zyskał sympatię lublinianki. Po pewnym czasie regularnych kontaktów zaczął wyznawać jej miłość i obiecywać wspólne życie. Kolejne rozmowy zaczęły sprowadzać się do spraw finansowych. Mężczyzna mówił o swoich problemach. Jednocześnie zapewniał ją, że przyjedzie do Polski, gdy tylko ureguluje kwestie finansowe. Niestety mieszkanka Lublina zaślepiona fałszywymi historiami zaczęła przekazywać mężczyźnie pieniądze - łącznie ponad 50 tysięcy złotych.

Policjanci poszukują oszusta. Jednocześnie przypominamy, alby nigdy nie ulegać emocjom w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie jeżeli w tle pojawiają się kwestie finansowe. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, oszustwa metodą "na Nigeryjczyka” stają się coraz bardziej popularne. Pamiętajmy o tym, że Internet daje dużą anonimowość i osoba siedząca po drugiej stronie monitora nie musi być tym, za kogo się podaje.

(KWP w Lublinie / mw)