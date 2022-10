Jest tylko jeden sposób, aby kierowca uniknął wysokich mandatów – bezwzględne stosowanie się do przepisów ruchu drogowego Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo tego, że już wielokrotnie informowaliśmy o zmianach związanych ze zwiększeniem kwot mandatów przewidzianych za poszczególne wykroczenia drogowe oraz podwyższeniem ilości punktów karnych przypisanych do konkretnych przewinień na drodze, niektórzy kierowcy wciąż zdają się być zaskoczeni wysokimi karami, jakie na nich czekają za niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Tak zareagował właśnie kierujący volkswagenem, kiedy dowiedział się, że za popełnione podczas zaledwie kilku minut wykroczenia zostanie ukarany mandatami karnym w łącznej kwocie 2800 zł oraz 29 punktami karnymi.

Od 17 września 2022 roku zmieniła się ilość punktów karnych, które kierowcy otrzymują za popełnienie poszczególnych wykroczeń drogowych. W niektórych przypadkach liczba punktów znacznie wzrosła. Zwiększyła się również maksymalna liczba punktów karnych przyznawanych za jedno wykroczenie z 10 do 15. Dla zobrazowania tych zmian warto wskazać, że za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu otrzymamy aż 15 punktów karnych, zbyt szybka jazda również może skończyć się 15 punktami na naszym koncie, a rozmowa przez telefon to kolejnych 12 punktów. Zaostrzone przepisy przewidują również, że punkty karne z konta kierowcy znikną dopiero po upływie dwóch lat, a nie jak do tej pory po roku. Wspomniane zmiany prowadzą do jednego wniosku. Kierowca już podczas jednej kontroli drogowej może zgromadzić na tyle dużo punktów, że od razu straci prawo jazdy.

Do takiej sytuacji doszło ostatnio w powiecie ząbkowickim, gdzie w miejscowości Bardo patrol ruchu drogowego zauważył volkswagena, który ze znaczną prędkością wyprzedzał ciąg aut. Kierujący tym samochodem mężczyzna, wykonując ten manewr, nie zastosował się jednocześnie do znaków B-25 (zakaz wyprzedzania) i P-3 (linia jednostronnie przekraczalna). Następnie 21-letni kierowca w okolicy miejscowości Dębowina ponownie wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, tym razem na powierzchni wyłączonej z ruchu i do tego pędząc 128 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mieszkaniec powiatu kłodzkiego został ukarany przez funkcjonariuszy mandatami karnym w wysokości 2800 zł i łącznie 29 punktami karnymi.

Pamiętajmy, że jest tylko jeden stuprocentowo skuteczny sposób, by uniknąć wysokich kar w ruchu drogowym. Jest nim bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów.

