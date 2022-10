Zabezpieczone 3,6 kg marihuany i odzyskane trzy skradzione pojazdy, to efekt wizyty świdnickich policjantów na posesji 33-latka Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak kraść, to z rozmachem. Jak posiadać narkotyki, to z własnej uprawy i tylko znaczne ilości… Z takiego założenia wyszedł najwyraźniej 33-latek zatrzymany przez świdnickich policjantów. Mężczyzna podejrzany jest o kradzież ciągnika rolniczego, samochodu osobowego i motocykla oraz o posiadanie znacznych ilości marihuany.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku, w wyniku kradzieży z włamaniem, z terenu prywatnej posesji w gminie Marcinowice, w powiecie świdnickim, skradziony został ciągnik rolniczy. Wartość utraconego mienia właściciel oszacował na kwotę 25 tysięcy złotych.



Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze Posterunku Policji w Marcinowicach rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy tego przestępstwa oraz miejsce przechowywania skradzionego sprzętu. W wyniku prowadzonych działań policjanci ustalili, że ciągnik rolniczy znajduje się na jednej z posesji w gminie Ząbkowice Śląskie. Mundurowi niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie ujawnili utracony pojazd. Jednak jak się okazało, 33-latek podejrzewany o kradzież, miał na sumieniu o wiele więcej...



Na pewno nie można odmówić mieszkańcowi powiatu ząbkowickiego kreatywności. Wpadł on bowiem na pomysł, jak ukryć nielegalne pochodzenie ciągnika rolniczego. Przemalował pojazd na kolor niebieski celem ukrycia jego oryginalnego żółtego koloru, a poza tym dokonał jeszcze kilku innych przeróbek, takich jak zamontowanie nowych błotników, reflektorów czy montaż nowej kierownicy. Jednak jego ciążka praca i wprowadzone zmiany nie zmyliły policjantów, którzy zatrzymali i zabezpieczyli ciągnik niebędący jego własnością.



W toku przeszukania posesji 33-latka zabezpieczono również dwa inne pojazdy, w których posiadanie wszedł w wyniku przestępstwa. Ich właściciel nie był jeszcze świadomy, że zostały skradzione i zaparkowane na posesji „pomysłowego” mieszkańca powiatu ząbkowickiego. Wartość

fiata 125p oraz motocykla marki SHL właściciel oszacował na kwotę 42 tysięcy złotych.



Jednak na tym nie kończy się historia „zaradnego” 33-latka, ponieważ podczas sprawdzania mieszkania należącego do mężczyzny, funkcjonariusze ujawnili w pokojach oraz na strychu susz roślinny spakowany w kartony, słoiki i papierowe worki. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego oświadczył mundurowym, że jest to marihuana, którą osobiście uprawiał na nieużytku opodal swoich zabudowań.



Zabezpieczony susz technik kryminalistyki poddał wstępnym badaniom potwierdzając, że jest to marihuana. Łącznie zabezpieczono ponad 3,6 kg tego narkotyku! Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.