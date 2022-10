Chciał ukraść samochód z ....pasażerką Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za usiłowanie kradzieży samochodu odpowie 27-latek zatrzymany na gorącym uczynku zdarzenia. Sprawca, widząc wysiadających z auta dwóch mężczyzn, usiadł za kierownicą i próbował odjechać. Nie spodziewał się, że wewnątrz znajduje się pasażerka. Co więcej, przy 27-latku policjanci odnaleźli dokumenty należące do jednej z pobliskich firm. 27-latek podejrzany o te czyny usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia w minioną środę (12.10.2022) po południu na terenie jednej z bialskich stacji paliw. Po godzinie 14.00 dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujęcia mężczyzny, który usiłował ukraść osobowego Volkswagena. Z relacji zgłaszającego wynikało, że chwilę przed zdarzeniem wspólnie z rodziną przyjechali odebrać paczkę. Kiedy on z synem podeszli do paczkomatu, w aucie pozostała żona. W pewnym momencie usłyszał, że kobieta wzywa pomocy. Kiedy podbiegł do samochodu zauważył uciekającego z niego młodego mężczyznę, który został ujęty przez świadków. Dodatkowo podczas ucieczki mężczyźnie wypadła reklamówka z dokumentami.

Pokrzywdzona potwierdziła tę informację. Początkowo była przekonana, że chłopak pomylił samochody. Jednak kiedy widząc siedzącą obok kobietę nadal próbował uruchomić auto. Jednak uniemożliwiła mu to wzywając pomoc.

Policjanci ustalili personalia „amatora cudzego mienia”. Okazało się, że jest to 27-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że w zgubionej przez mężczyznę reklamówce znajdowały się dokumenty jednej z pobliskich firm, które zostały zabrane ze skrzynki na listy.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 27-latek usłyszał już zarzuty. Odpowiadał będzie za kradzież dokumentów oraz usiłowanie kradzieży samochodu. O dalszym jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za popełnione czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.