Policyjna psycholog po służbie zatrzymała agresywnego sklepowego złodzieja Data publikacji 14.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariuszka z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu pokazała, że nawet po służbie myśli o bezpieczeństwie innych i reaguje na łamanie prawa. Dowodem na to jest zatrzymanie przez nią złodzieja sklepowego, który próbował ukraść towar z jednego z wrocławskich marketów. Mężczyzna wcześniej wyrwał się pracownikom ochrony, którzy go ujęli, a podczas zatrzymania był bardzo agresywny i wulgarny. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantki, nie uniknie on odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w stolicy Dolnego Śląska. Funkcjonariuszka z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, będąc na zakupach w jednym z wrocławskich marketów, usłyszała nagle krzyk: „złodziej, zatrzymać go”. Policjantka rozejrzała się natychmiast, aby ustalić skąd dochodzi wołanie. W tym samym momencie zauważyła mężczyznę, który odepchnął pracownika sklepu i wybiegał ze sklepu. Jak się później okazało, został on przyłapany na kradzieży przez ochronę placówki handlowej, jednak w pewnym momencie, podczas szarpaniny wyrwał się ochroniarzom i postanowił uciec z miejsca zdarzenia.



Mundurowa natychmiast zareagowała na tę sytuację i wybiegła za uciekającym amatorem cudzej własności. Po kilkudziesięciu metrach, stosując siłę fizyczną i chwyty obezwładniające, policjantka zatrzymała złodzieja. Mężczyzna był agresywny i próbował za wszelką cenę uwolnić się, jednak bez skutku. Szybko z pomocą funkcjonariuszce przyszli pracownicy ochrony marketu i świadkowie zdarzenia. Gdy na miejscu pojawił się patrol będący w służbie, policyjna psycholog przekazała zatrzymanego w ich ręce celem wykonania z nim dalszych czynności.



Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji policjantki z dolnośląskiego komendy wojewódzkiej, sklepowy złodziej został zatrzymany i teraz poniesie konsekwencje swojego działania. Za przestępstwo kradzieży grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / sc)