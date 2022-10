Grupa kradnąca luksusowe auta rozbita przez łódzkich policjantów Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi rozbili grupę przestępczą trudniącą się kradzieżami oraz paserstwem luksusowych pojazdów. Wartość aut oszacowano na kilka milionów złotych. Zatrzymana przez łódzką policję grupa przestępcza dokonała kradzieży kilkunastu aut z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Pięciu podejrzanych pozostaje w areszcie. W związku z uczynieniem sobie stałego źródła dochodu z takiej przestępczej działalności zagrożenie karą wzrasta do 15 lat pozbawienia wolności.



Sprawa, nad którą łódzcy policjanci pracowali już od pewnego czasu, nabrała tempa 29 czerwca 2022 roku. Wówczas funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi przy wsparciu kontrterrorystów z centralnego pododdziału „BOA” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, we wsi w powiecie łowickim, ujawnili pochodzące z kradzieży z włamaniem porsche panamera wartości 350 tysięcy złotych. Do utraty tego luksusowego auta doszło w nocy w woj. mazowieckim. Na miejscu policjanci zatrzymali siedzącego za kierownicą porsche 25-latka podejrzewanego o współudział w kradzieży panamery. Nienotowany do tej pory za konflikty z prawem mieszkaniec podłódzkiej miejscowości był zaskoczony zatrzymaniem na gorącym uczynku. Jak ustalili kryminalni, skradziona z powiatu gostynińskiego panamera pilotowana była przez audi A6. Kierujący tym autem, przy próbie zatrzymania nie zastosował się do wydanych sygnałów i próbował staranować interweniujących policjantów. Jeden z funkcjonariuszy wykorzystał broń służbową w celu zatrzymania audi oddając dwa strzały w kierunku opon. Pojazd mimo tej interwencji odjechał. Kryminalni po pościgu ujawnili porzucone auto w okolicach miejscowości Orłów-Parcela. Uciekinier wykorzystując nocną porę oddalił się w nieznanym kierunku. Krótko cieszył się wolnością gdyż policjanci cały czas deptali mu po piętach. W konsekwencji, 4 lipca 2022 roku, na terenie stacji paliw w Łodzi przy ul. Alei Włókniarzy, funkcjonariusze SPKP w Łodzi, wspólnie z policjantami Sekcji do walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zatrzymali 31-letniego uciekiniera. Z zebranego materiału wynika, że to on kierując audi pilotował 29 czerwca kradzione porsche. I tym razem podczas zatrzymania kontrterroryści ponownie wykorzystali broń służbową, celem unieruchomienia saaba, którym kierował 31-latek. Podejrzewany za wszelką cenę próbował uniknąć zatrzymania i uderzył w blokujący nieoznakowany radiowóz. Był już wcześniej notowany przez policję.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży aut po wcześniejszym włamaniu. 31-latek dodatkowo odpowie za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu oraz za próbę staranowania funkcjonariusza. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia tymczasowo aresztował ich na okres 3 miesięcy.

W wyniku dalej przeprowadzonych działań śledczy uzyskali materiał dowodowy dotyczący struktury grupy przestępczej przypisując w niej udział jeszcze trzem innym mężczyznom.

Gang samochodowy, w różnych konfiguracjach osobowych , od grudnia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku, na terenie kilku województw dokonał w sumie 16 kradzieży z włamaniem pojazdów luksusowych oraz 3 usiłowań kradzieży. Wśród nich były takie marki jak Porsche, Mercedes, BMW, Audi czy Jeep. Łączna wysokość ujawnionych strat to kwota około 3 milionów złotych. Wartość poszczególnych aut oscylowała w granicach od 100 do ponad 300 tysięcy złotych. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych gdzie rozbierano je na części i od razu dalej odsprzedawano. Funkcjonariusze odzyskali m.in. części od BMW.

Dalsze działania prowadzone były przez policjantów w oparciu o postanowienia dotyczące zatrzymania osób oraz przeszukania ustalonych miejsc wydane przez Prokuraturę Łódź Górna.

25 lipca 2022 roku funkcjonariusze Sekcji dw . z Przestępczością Samochodową WK KWP w Łodzi zatrzymali pod Łodzią 39-letniego pasera , który pełnił w grupie rolę osoby odpowiedzialnej za ukrywanie, a następnie rozbieranie na podzespoły utraconych pojazdów. Decyzją sądu także został tymczasowo aresztowany.

16 września 2022 roku funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podczas legitymowania zatrzymali 36-latka poszukiwanego przez Wydział Kryminalny KWP w Łodzi. Wymieniony pełnił w rozpracowywanej grupie przestępczej funkcję kierowniczą, typując i zlecając dokonanie kradzieży konkretnych pojazdów.

Dokonywał on także rozliczeń finansowych oraz brał czynny udział w dokonywaniu kradzieży z włamaniem udostępniając m.in. specjalistyczne urządzenie służące do pokonywania zabezpieczeń w samochodach. Również trafił do aresztu.

5 października 2022 roku kryminalni zatrzymali 34-latka który w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022 roku pełnił w grupie rolę osoby odpowiedzialnej za dokonywanie kradzieży wytypowanych pojazdów, a następnie dostarczenie skradzionego mienia do miejsca jego ukrycia. Sąd na wniosek prokuratury i jego tymczasowo aresztował.

Łącznie w tej sprawie zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku 25, 31, 34, 36 i 39 lat. W większości to osoby z kartoteką kryminalną. W grupie przestępczej pełnili różne role. W przestępczym procederze uczestniczyli w różnych konfiguracjach osobowych. Policjanci nie wykluczają dalszego rozwoju sprawy.

Na filmie widać policjantów prowadzących zatrzymanego.