Policjanci uratowali mężczyznę Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jarosławscy policjanci uratowali 29-letniego mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie. Profesjonalna, a przede wszystkim szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy oraz dyżurnego jednostki, zapobiegła tragedii. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 16.10.2022 roku, po godz. 22.00, do dyżurnego jarosławskiej jednostki zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że chce targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego natychmiast udali się do miejsca zamieszkania zgłaszającego. Tam zastali ojca 29-latka, który oświadczył, że nie wie gdzie obecnie przebywa jego syn. Mundurowi sprawdzili teren w pobliżu jego miejsca zamieszkania, jednak mężczyzny tam nie było. W rozmowie z jego ojcem ustalili, że 29-latek mógł udać się na działkę znajdującą się w pobliżu domu.

Dyżurny dzwonił na numer zgłaszającego, aby policjanci mogli go zlokalizować, dzięki dźwiękom telefonu. Po chwili funkcjonariusze usłyszeli sygnał dźwiękowy telefonu dobiegający z wiaty znajdującej się na działce. Mundurowi przybyli w ostatniej chwili. Niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe wobec mężczyzny i kontrolowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 29-latek został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Szybka i zdecydowana interwencja policjantów, przy współpracy z dyżurnym, pozwoliła na uratowanie życia mieszkańcowi powiatu jarosławskiego.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w ciężkich chwilach.

(KWP w Rzeszowie / mw)