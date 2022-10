Dzielnicowy pomógł grzybiarce, która zabłądziła w lesie Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kobieta, która wybrała się na grzyby i straciła orientację w lesie, dzięki bardzo dobrej znajomości terenu przez dzielnicowego aspiranta sztabowego Mariusza Żukowskiego, mogła bezpiecznie wrócić do domu.

W miniony piątek, 14 października 2022 roku po godzinie 17.00 do lubskiego komisariatu wpłynęła informacja o kobiecie, która zabłądziła w lesie. Z przekazanej informacji wynikało, że zostawiła swój skuter przy drodze asfaltowej w lesie za miejscowością Jeziory Wysokie godzinę wcześniej. Kobieta nie miała nic do picia ani jedzenia, a w lesie zrobiło się już ciemno.

Informację wraz z danymi kobiety dyżurny przekazał dzielnicowemu z Posterunku Policji w Brodach – aspirantowi sztabowemu Mariuszowi Żukowskiemu. Policjant bardzo dobrze zna ten teren i osoby zamieszkujące gminę Brody. Natychmiast nawiązał kontakt telefoniczny z kobietą. Podczas rozmowy z nią pytał o szczegóły terenu leśnego. Dowiedział się, że zagubiona grzybiarka jest w pobliżu ogrodzonego lasu liściastego. Udał się w wytypowany rejon, a następnie używając sygnałów radiowozu naprowadził zagubioną do miejscowości Marianka. Pomógł również odnaleźć zaparkowany w lesie skuter. Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i w ciągu pół godziny od zgłoszenia szczęśliwie mogła powrócić do domu. Bardzo dobra znajomość terenu oraz dobry kontakt z osobą, która potrzebuje pomocy ma niebagatelne znaczenie w prowadzonych poszukiwaniach.

Każdy może stracić orientację w lesie, kiedy nagle zrobi się ciemno. Szybkie powiadomienie o zdarzeniu oraz fakt, że osoba która się zgubiła posiada telefon, decyduje o szybkim sukcesie.

Zapamiętaj!

jeżeli masz słabą orientacje w terenie lub nie znasz lasu, nie wybieraj się tam sam,

nie oddalaj się od osób, z którymi wybrałeś się na grzyby, pozostań z nimi w kontakcie wzrokowym,

aby być widoczny możesz założyć odzież w jaskrawych barwach lub z elementami odblaskowymi,

nie wybieraj się do lasu po zmierzchu , informuj rodzinę, kiedy zamierzasz wrócić i dokąd się udajesz,

nie pozwól, aby dzieci lub osoby starsze same wybrały się do lasu,

zabierz ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią.

Jeżeli my lub nasi bliscy zabłądzili w lesie, natychmiast zaalarmujmy Policję! Liczy się czas, po zmroku trudniej prowadzić poszukiwania. Osoba, która zagubiła się w lesie powinna starać się dotrzeć do najbliższej drogi, to ułatwi poszukiwania.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)