Odwiedziny policjantów z brazylijskiego Rio de Janeiro u dolnośląskich funkcjonariuszy Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sześciu mundurowych z Ameryki Południowej kilka dni temu gościło w gmachu przy Podwalu. Zostali przywitani przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Roberta Frąckowiaka, z którym rozmawiali o specyfice służby w mundurze w Polsce i porównywali poziom bezpieczeństwa w Europie i Ameryce Południowej. Wizyta została zainicjowana przez Dolnośląską Grupę Wojewódzką IPA oraz IPA Region Uroczysko-Piechowice.

Kilkadziesiąt tysięcy świetnie wyszkolonych funkcjonariuszy codziennie wychodzi na służbę na ulicach „Miasta Boga”. Niestety, ale wielu z nich nie wraca. Policyjna praca w Brazylii jest bardzo niebezpieczna, a mimo to nie brakuje chętnych do wstąpienia w jej szeregi. O tym, jak wygląda ta służba opowiadali mundurowi z Ameryki Południowej, którzy kilka dni temu odwiedzili policjantów z Wrocławia.



Goście nie tylko mieli okazję zobaczyć gmach komendy, wzniesionej prawie 100 lat temu i od początku służącej jako budynek policyjny, ale przede wszystkim porozmawiali z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Robertem Frąckowiakiem oraz innymi funkcjonariuszami służącymi w szeregach dolnośląskiej Policji. Policjanci z Rio opowiadali o ciężkiej, codziennej walce ze zorganizowaną przestępczością. Historii o niemalże bitwach prowadzonych w brazylijskich fawelach mieli bez liku, z racji tego, że służą w oddziałach prewencji oraz jednostkach kontrterrorystycznych. Wyjeżdżając w patrol nigdy nie wiedzą, czy z niego wrócą. A nawet po pracy też bywa niebezpiecznie. Z tego co przekazywali mundurowi z Rio, wielu policjantów ginie po służbie. Jeśli tylko przestępcy dowiedzą się, że ktoś jest funkcjonariuszem, wówczas „polują” na niego np. w drodze do domu, czy na zakupy.



Podczas spotkania widać było, że Brazylijczycy to prawdziwi pasjonaci. Gdyby tylko mieli wystarczająco dużo czasu, mogliby godzinami rozmawiać o swojej służbie. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wymiany m.in. mundurowych emblematów oraz policyjnych czapek, pomiędzy funkcjonariuszami z Wrocławia i Rio de Janeiro oraz oczywiście wspólnych zdjęć.



Za każdym razem tego typu spotkania wnoszą dużo dla obydwu stron i tym razem nie było inaczej. Policjanci pod każdą szerokością geograficzną codziennie pomagają obywatelom swoich państw i właśnie wymiana doświadczeń, umożliwia robienie tego jeszcze lepiej. Cieszymy się z odwiedzin naszych kolegów z Brazylii i mamy nadzieję, że w przyszłości zawitają do nas jeszcze nie raz.