Wizerunek osoby mogącej mieć informacje w sprawie pobicia Data publikacji 17.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział Kryminalny z komisariatu na wrocławskiej Starówce prowadzi czynności w sprawie pobicia młodego mężczyzny. Do tego zdarzenia doszło w piątek (14.10.2022 r.) około godz. 19.45 na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu. Funkcjonariusze wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, ale do chwili obecnej nie zatrzymano sprawców tego przestępstwa.

W piątek 14 października 2022 roku, około godziny 19.45, na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu doszło do pobicia młodego mężczyzny. Sprawcy brutalnie uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym oddalili się z miejsca. Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił następnego dnia ojciec 18-latka, który trafił z licznymi obrażeniami do szpitala. Funkcjonariusze z komisariatu Wrocław Stare Miasto wykonali w tej sprawie szereg czynności m.in. operacyjnych. Niestety nie doprowadziły one do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa.

Policjanci publikują wizerunek mężczyzny mogącego mieć informacje w sprawie pobicia.

W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu prosimy o kontakt z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem 47 87 131 31 lub Wydziałem Kryminalnym KP Stare Miasto tel. 601-701-056.

(KWP we Wrocławiu / kp)