Szczere podziękowania dla dzielnicowej, która pomogła w potrzebie Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wykonując swoje zadania, często z narażeniem życia nie oczekują podziękowań, ale takie słowa od obywateli są zawsze budujące i powodują, że na sercu robi się cieplej. Podziękowania dla dzielnicowej Żanety Kumoś, która pomogła w potrzebie, przesłała mieszkanka powiatu żarskiego wraz z mężem.

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu, to oni znają problemy mieszkańców swego rejonu i bardzo często odwiedzają i pomagają im w trudnych sytuacjach. Służą dobrym słowem, radą, pomocą prawną, czy odnalezieniem wyjścia z trudnej sytuacji. Nie oczekują w zamian za swoją służbę i podejmowane działania podziękowań. Już satysfakcję sprawia fakt, że można komuś pomóc. Jednak wdzięczność okazana przez miły gest, czy dobre słowo jest bardzo budująca i sprawia, że na twarzy pojawia się uśmiech. Utwierdza to również w przekonaniu, że zawsze warto być dobrym i pomagać. Takie reakcje społeczeństwa są ważne dla wszystkich policjantów i wiele znaczą.

Dużo ciepłych i pięknych słów oraz wspaniałe kwiaty, starsze małżeństwo przesłało dla dzielnicowej - sierżant sztabowy Żanety Kumoś - z wdzięczności za podjęte przez policjantkę działanie. We wrześniu tego roku starsza pani zasłabła i upadła na ulicy. Pomóc próbował jej mąż. Ulicą przemieszczała się dzielnicowa, która zauważyła tę sytuację i natychmiast podeszła do osób w potrzebie, udzieliła pierwszej pomocy i wezwała na miejsce pomoc medyczną.

Dziękujemy za szczere i ciepłe słowa podziękowania.

(KWP w Gorzowie / mw)