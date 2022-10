Rozbity gang narkotykowy, zlikwidowany szlak przemytniczy – międzynarodowa operacja służb Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozbita międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się przestępczością narkotykową, przejęta ponad tona marihuany, kilogram mefedronu i zlikwidowana plantacja konopi, to efekt współpracy CBŚP i czeskiej GDC, przy wsparciu hiszpańskich partnerów. Łącznie w międzynarodowej sprawie występuje 22 podejrzanych, z czego 14 osób zatrzymano w Polsce i im w Prokuraturze Krajowej przedstawiono zarzuty udziału w gangu.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przestępczością narkotykową. Wiele miesięcy żmudnych czynności, ustaleń i weryfikacji doprowadziło do sukcesywnego eliminowania narkotyków z rynku i zatrzymywania poszczególnych członków, a w efekcie rozbicia gangu. Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że członkowie grupy na terenie kilku krajów UE zajmują się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem, dostawą, wywozem oraz braniem udziału w obrocie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Aby szczegółowo wyjaśnić wszystkie wątki tej sprawy policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji współpracowali z funkcjonariuszami z Wydziału Narkotykowego Generalnej Dyrekcji Ceł (Celni Sprava Ceske Republiky), hiszpańskimi organami ścigania oraz polską i czeską Prokuraturą.

Efektem bardzo sprawnej pracy operacyjnej i ścisłej współpracy międzynarodowej było m.in. zatrzymanie w marcu 2021 dwóch osób jadących samochodem ciężarowym. Na trasie A1, w województwie śląskim przeszukano samochód, którego kierowca przyjechał do Polski z Czech, przemycając 50 kg marihuany oraz kilogram mefedronu. Narkotyki były ukryte w przestrzeni ładunkowej naczepy w kartonach pomiędzy przewożonym towarem.

Następne działania przeprowadzono trzy miesiące później, ponownie na trasie A1 w okolicach granicy polsko-czeskiej gdzie policjanci CBŚP zatrzymali do kontroli samochód osobowy. W bagażniku auta znajdował się karton, a w nim 5 kg marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone, a kierowca samochodu zatrzymany.

Międzynarodowa współpraca doprowadziła do kolejnej realizacji. We wrześniu 2021 roku zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy jadący z Niemiec do Polski. W torbach foliowych, pomiędzy przewożonymi ziemniakami, znajdowało się 67 kg marihuany przemyconej z Hiszpanii do Polski. Do sprawy zatrzymano kierowcę pojazdu. W tej akcji, policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Potężne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą nastąpiło w październiku minionego roku. Wtedy to przeprowadzono jednocześnie realizacje na terenie Czech i Polski, zatrzymując kolejnych członków rozpracowywanej grupy. Funkcjonariusze czeskich organów ścigania zatrzymali 8 osób i przejęli 743 kg marihuany, heroinę i zlikwidowali plantację konopi. W tym czasie w Polsce zatrzymano podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W trakcie dalszych czynności, w listopadzie 2021 roku na jednym z parkingów w Krakowie, policjanci przejęli 200 kg marihuany, która była ukryta w busie.

Ostatnie uderzenie policjanci CBŚP przeprowadzili w połowie października br. w województwie śląskim i mazowieckim, gdzie zatrzymano 2 podejrzanych, których doprowadzono do Prokuratury Krajowej.

Łącznie w ramach śledztwa, na terenie Polski policjanci CBŚP zatrzymali 14 osób. W Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu hurtowych ilości marihuany.

Śledczy w dalszym ciągu wyjaśniają okoliczności tej sprawy, role poszczególnych osób oraz inne osoby współpracujące z grupą.

