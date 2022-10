Dzielnicowi z Lubina pomogli kobiecie, która zabłądziła w lesie Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubińscy dzielnicowi otrzymali informację o zagubionej w lesie kobiecie, która wyszła na grzyby i straciła orientację w terenie. W trakcie rozmowy z dyżurnym była roztrzęsiona, gdyż jak oświadczyła, natknęła się na lochę z młodymi dzikami i bała się wyjść zza drzewa. Na szczęście 53-latka miała przy sobie telefon. Dzięki temu policjanci mogli utrzymywać z nią kontakt telefoniczny i po około 30 minutach poszukiwań, mieszkanka Lubina została przez funkcjonariuszy odnaleziona i bezpiecznie wróciła do domu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 października br ., po godzinie 12.00. Do dyżurnego lubińskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kobiecie, która zabłądziła w lesie. Policjant natychmiast przekazał informację wraz z danymi kobiety dzielnicowym.

Funkcjonariusze nawiązali kontakt telefoniczny z 53-latką, która była bardzo przestraszona i roztrzęsiona. Oświadczyła, że całkowicie straciła orientację, nie wie gdzie się znajduje, a dodatkowo boi się wyjść zza drzewa i głośno zachowywać, bo w jej pobliżu znajdują się dziki.

Podczas rozmowy dzielnicowi wypytali o szczegóły terenu leśnego, a także z którego miejsca lubinianka wchodziła do lasu i ile czasu w nim przebywała. Policjanci udali się w wytypowany rejon i rozpoczęli poszukiwania. Używając sygnałów dźwiękowych radiowozu odstraszyli zwierzęta, a także pomogli kobiecie bezpiecznie odnaleźć drogę powrotną.

53-latka była zmęczona oraz roztrzęsiona, jednak nie posiadała żadnych obrażeń, nie potrzebowała także pomocy medycznej i w ciągu pół godziny od zgłoszenia szczęśliwie mogła powrócić do domu. Szybkie powiadomienie o zdarzeniu oraz fakt, że osoba, która się zgubiła posiada telefon, przyczyniły się do szybkiego sukcesu.

Zapamiętaj!

jeżeli masz słabą orientacje w terenie lub nie znasz lasu, nie wybieraj się tam sam,

nie oddalaj się od osób, z którymi wybrałeś się na grzyby, pozostań z nimi w kontakcie wzrokowym,

aby być widoczny możesz założyć odzież w jaskrawych barwach lub z elementami odblaskowymi,

nie wybieraj się do lasu po zmierzchu, informuj rodzinę, kiedy zamierzasz wrócić i dokąd się udajesz,

nie pozwól, aby dzieci lub osoby starsze same wybrały się do lasu,

zabierz ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią.

Jeżeli my sami lub nasi bliscy zabłądzili w lesie, natychmiast zaalarmujmy Policję! Liczy się czas, po zmroku trudniej prowadzić poszukiwania. Osoba, która zagubiła się w lesie powinna starać się dotrzeć do najbliższej drogi, to ułatwi poszukiwania.

(KWP we Wrocławiu / mw)