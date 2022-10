Wałbrzyscy policjanci pomogli poszkodowanej kobiecie w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci drugiego komisariatu uczestniczyli wczoraj po południu w niecodziennej interwencji. Eskortowali samochód osobowy z niepełnosprawną kobietą, która potrzebowała natychmiastowej pomocy lekarskiej, gdyż chwilę wcześniej w miejscu zamieszkania spadała ze schodów i najprawdopodobniej złamała nogę. Mundurowi wiedząc, że zawsze najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie, pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do interwencji doszło w poniedziałek 17 października przed godziną 17.00 na jednej z ulic Wałbrzycha. Do przejeżdżającego policyjnego radiowozu podbiegł roztrzęsiony mężczyzna i wyjaśnił, że jak najszybciej musi dostać się z niepełnosprawną 30-letnią córką do szpitala, gdyż ta chwilę wcześniej spadła ze schodów w miejscu zamieszkania. Wałbrzyszanka najprawdopodobniej złamała nogę.

Mundurowi w składzie st. post. Angelika Fil, st. asp. Łukasz Józefiak oraz mł. asp. Przemysław Kowalczyk podjęli natychmiastową decyzję i niezwłocznie pomogli 55-latkowi. Po przekazaniu informacji dyżurnemu wałbrzyskiej komendy o pilotażu samochodu osobowego do szpitala, włączyli w radiowozie sygnały pojazdu uprzywilejowanego i eskortowali pojazd aż do placówki medycznej. Po przyjeździe kobieta została przekazana lekarzom, którzy udzielili jej już fachowej pomocy medycznej.

