Poleciał do Niemiec po samochód, którego nie było Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 12 tysięcy euro straciło małżeństwo z Łomży, które postanowiło kupić samochód wystawiony do sprzedaży na jednym z niemieckich portali aukcyjnych. Kupujący widzieli auto tylko na zdjęciach i na filmie pokazującym pracę silnika. Pokrzywdzony poleciał nawet do Niemiec, gdzie z lotniska miał go odebrać sprzedający. Pomimo wpłaconej kwoty nigdy nie zobaczyli samochodu.

Wczoraj, 17.10.2022 roku, do łomżyńskich policjantów zgłosiła się 34-letnia mieszkanka miasta, która powiadomiła, że z mężem zostali oszukani podczas zakupu samochodu. Tydzień wcześniej zainteresowali się ofertą sprzedaży mercedesa zamieszczoną na niemieckim portalu aukcyjnym. Małżeństwo za pośrednictwem komunikatora skontaktowało się ze sprzedającym, który potwierdził, że oferta nadal jest aktualna. Przysłał im kilka zdjęć samochodu oraz film przedstawiający pracę silnika. To utwierdziło łomżynian w przekonaniu, że to dobra oferta i na podane konto wpłacili 12 tysięcy euro. Kupujący umówił się ze sprzedającym samochód mężczyzną, że auto odbierze osobiście w Niemczech. Poleciał na umówione lotnisko, gdzie czekał na sprzedającego. Ten jednak nie przyjechał. Wtedy mężczyzna zamówił taksówkę i pojechał do siedziby firmy właściciela mercedesa. Tam dowiedział się, że od 2015 roku firma nie istnieje. Pomimo wielokrotnych prób kontaktu, telefonu już nikt nie odebrał i kontakt ze sprzedającym się urwał.

Podany przykład pokazuje z jakim ryzykiem muszą liczyć się osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci. Apelujemy o zachowanie jak najdalej idącej ostrożności i dokładne sprawdzanie wiarygodności sprzedających.

(KWP w Białymstoku / mw)