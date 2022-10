Pościg za nietrzeźwym kierowcą. Chciał potrącić policjanta Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Stanowcza postawa ciechanowskich policjantów doprowadziła do zatrzymania niebezpiecznego kierowcy. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a swoją brawurową jazdą stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Kierowca volkswagena podczas ucieczki usiłował potrącić policjanta. Padły strzały, by zatrzymać pojazd.

Wszystko działo się w minioną niedzielę (16.10.2022) na terenie powiatu ciechanowskiego. Przed godziną 16.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie otrzymał zgłoszenie, że krajową „pięćdziesiątką” porusza się nietrzeźwy kierowca. Pełniący w tym rejonie służbę funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego szybko zlokalizowali wskazany pojazd. Policjanci dali kierującemu sygnał do zatrzymania, który jednak został zignorowany. Pojazd nie zatrzymał się i zaczął gwałtownie przyspieszać. Funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i błyskowych rozpoczęli pościg. Mężczyzna, poruszając się z dużą prędkością łamał przepisy ruchu drogowego stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W akcję włączyły się inne policyjne patrole. Kierujący volkswagenem na widok funkcjonariuszy gwałtownie zmieniał kierunek jazdy. Policjanci utworzyli punkt blokadowy. Mężczyzna mimo to kontynuował jazdę, poruszał się z dużą prędkością i próbował potrącić umundurowanego policjanta. Mężczyzna uderzył też w policyjny radiowóz. Zachowanie kierowcy busa zmusiło policjantów do wykorzystania broni służbowej. Funkcjonariusze najpierw oddali strzały ostrzegawcze. Następnie padły strzały, by zatrzymać pojazd. Dzięki stanowczym działaniom policjantów udaremniono dalszą jazdę pirata drogowego. Mężczyzna został zatrzymany.

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna kierował pojazdem mając w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Okazało się również, że wobec mężczyzny orzeczony został sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

46-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosownie się do wyroku sądu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz czynną napaść na funkcjonariusza Policji. Jeszcze wczoraj (18.10.2022) mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.