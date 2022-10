Jeden cel – bezpieczeństwo! Lubuskie nieetatowe oddziały prewencji Policji przygotowują się do sezonu Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon imprez sportowych, masowych i okolicznościowych już za nami, jednak dla lubuskich policjantów nie oznacza to koniec pracy. Mundurowi z Nieetatowych Oddziałów Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji ćwiczyli i doskonalili swoje umiejętności w zapewnianiu bezpieczeństwa uczestnikom imprez na terenie stadionu imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko po to, aby wiosną, podczas rozpoczęcia sezonu, być przygotowanym na 100%.

Zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, sportowych czy okolicznościowych to główne zadanie lubuskich Nieetatowych Oddziałów Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Aby działania mundurowych były przeprowadzane w sposób profesjonalny i skuteczny, niezbędne są regularne ćwiczenia.

Takie zostały zorganizowane przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek (18 października). Mimo, że sezon największych wydarzeń mających charakter masowy jest już za nami, to lubuscy policjanci zajmujący się ich zabezpieczaniem, nie przestali pracować. Widać to było na gorzowskim stadionie imienia Edwarda Jancarza, gdzie funkcjonariusze z Nieetatowych Oddziałów Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji ćwiczyli różne scenariusze zachowań kibiców oraz uczestników imprez. Doskonalone były elementy musztry, formowanie policyjnej tyraliery, skuteczność w zatrzymywaniu agresywnych napastników, ewakuowanie z tłumu rannych osób, czy użycie środków przymusu bezpośredniego. Poszczególne etapy szkolenia łączono w całość, tak aby przypominały rzeczywiste działania policyjnej operacji. Podczas kilkugodzinnych manewrów mundurowi mogli sprawdzić swe umiejętności zarówno przed stadionem, jak i na jego trybunach. Policjanci wchodzący w skład Nieetatowych Oddziałów Policji, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową, jako dzielnicowi czy przewodnicy psów służbowych, tym razem mieli trochę inne zadanie. Pod okiem doskonałych w tej dziedzinie funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim sprawdzali się w szykach zwartych, z czym poradzili sobie bardzo dobrze.

Tego typu ćwiczenia będą odbywały się cyklicznie, by wiosną, podczas rozpoczęcia najważniejszych rozgrywek sportowych, a także imprez masowych, ich uczestnicy, oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy, mieli zagwarantowane także bezpieczeństwo.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim