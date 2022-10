Wspólne szkolenia przewodników psów służbowych z Polski i Czech

Psy używane są powszechnie do pracy w Policji we wszystkich krajach świata, szczególnie do patrolowania oraz tropienia. Ich szkoleniem i codzienną opieką zajmują się przewodnicy psów, których współpraca wykracza poza granice kraju. Tym razem przewodnicy psów z Polski i Czech spotkali się w Cieszynie, gdzie na wspólnych ćwiczeniach wymienili się wiedzą i doświadczeniem oraz przeprowadzili pokaz wyszkolenia psów dla uczniów szkoły podstawowej.