Policjanci nyskiej grupy SPEED eskortowali kobietę do szpitala

Nyscy policjanci zatrzymali do kontroli jadącego z nadmierną prędkością kierowcę. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala żonę, którą osa użądliła w gardło. Kobieta dusiła się i wymagała pilnej pomocy medycznej. Mundurowi bez wahania przystąpili do pilotażu, który pozwolił bezpiecznie i szybko pokonać przeszło 20-kilometrową trasę i dotrzeć do celu.