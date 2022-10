Strzelał do konkubiny z wiatrówki. Grozi mu dożywotnie więzienie Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu II zatrzymali 56-letniego mieszkańca Częstochowy, który w niedzielę strzelał z wiatrówki do swojej partnerki. Kobieta została postrzelona metalową kulką w szyję. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie.

Policjanci z „dwójki” otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety postrzelonej z wiatrówki. Po tym, jak pogotowie zabrało 43-latkę z jednej z częstochowskich ulic, kryminalni dotarli do jej partnera. W miejscu zamieszkania 56-latka znaleźli broń pneumatyczną i pojemnik z metalowymi kulkami. Mężczyzna nie przyznawał się jednak do winy.

Kryminalni pod nadzorem częstochowskiej prokuratury wykonali szereg czynności, by ustalić, co się stało. Rozpytali sąsiadów, dotarli do najbliższych pokrzywdzonej, zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i w miejscu, gdzie mogło dojść do oddania strzału. Wstępne ustalenia wskazywały, że pomiędzy parą doszło do sprzeczki, w wyniku której 56-letni mężczyzna wyciągnął broń pneumatyczną, a gdy zaczął ładować metalowe kulki, 43-latka uciekła z domu. Gdy wybiegała z posesji, mężczyzna oddał w jej kierunku kilka strzałów. Jedna z metalowych kulek trafiła w szyję kobiety. Służby powiadomił świadek, który akurat przejeżdżał w pobliżu i zauważył wzywająca pomocy kobietę. 43-latka trafiła do szpitala, a 56-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu.

56-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Jeśli ktokolwiek wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną lub instytucjonalną, zmuszając drugiego człowieka do określonych zachowań lub wyrządza mu krzywdę, to jest to przemoc. Nie wolno jej w żaden sposób usprawiedliwiać, czy tłumaczyć.

Jeśli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone – nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.

Dla osób chcących uzyskać informacje o tym, jak pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak na to reagować oraz gdzie i jaką pomoc można uzyskać, możliwe jest skorzystanie z Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (telefon 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

