Mając takich policjantów „myślimy, że mieszkańcy miasta są bezpieczni”. Podziękowania od odnalezionych grzybiarzy Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wykonując swoje zadania, często z narażeniem życia nie oczekują podziękowań, ale słowa wdzięczności od obywateli są zawsze budujące i powodują, że na sercu robi się cieplej. Podziękowania dla szydłowieckich funkcjonariuszy przesłali małżonkowie, którzy zgubili się w lesie.

Podziękowania to niewątpliwie jeden z najprzyjemniejszych momentów w trudnej służbie policyjnej, gdy pokrzywdzeni lub uczestnicy zdarzeń dostrzegają zaangażowanie mundurowych i empatyczne podejście do każdego człowieka. Funkcjonariusze nie oczekują podziękowań w zamian za swoją służbę i podejmowane działania. Satysfakcję sprawia fakt, że można komuś pomóc. Jednak wdzięczność okazana przez miły gest, czy dobre słowo jest bardzo budująca i sprawia, że na twarzy pojawia się uśmiech. Utwierdza to również w przekonaniu, że zawsze warto być dobrym i pomagać. Takie reakcje społeczeństwa są ważne dla wszystkich policjantów i wiele znaczą.

Na ręce Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu wpłynęły podziękowania dla szydłowieckich policjantów: asp. szt. Rafała Węgierka, mł. asp. Damiana Adamczyka oraz sierż. szt. Jarosława Orłowskiego. W liście napisali, że spotkali się "z troską, uprzejmością, zrozumieniem funkcjonariuszy". W ubiegłym tygodniu do dyżurnego szydłowieckiej policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu w lesie 67-latki i 76-latka z Radomia. Dyżurny asp. szt. Rafał Węgierek natychmiast skierował patrole w rejon lasu, sam zaś w tym czasie kontaktował się z małżeństwem telefonicznie, ale z uwagi na to, że było już ciemno zdezorientowani nie wiedzieli, w którą stronę mają się iść, by opuścić las. Policjanci odnaleźli małżonków na leśnej drodze, po czym odwieźli grzybiarzy do miejsca, gdzie pozostawili swoje auto. Małżeństwo z wdzięczności za podjęte przez szydłowieckich mundurowych działania przyznało, że dzięki takim policjantom „mieszkańcy miasta są bezpieczni”.

Dziękujemy za szczere i ciepłe słowa podziękowania.

(KWP w Radomiu /sc)