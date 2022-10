Chciała sprzedać buty a straciła 6500 złotych Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie próżnują. Niemal codziennie przestrzegamy i przybliżamy metody ich działania. Przestępcy, aby wyłudzić pieniądze, wykorzystują często portale sprzedażowe oraz komunikatory internetowe. W taki sposób 42-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła 6500 złotych. Kobieta została oszukana podczas sprzedaży butów trekkingowych.

Policjanci niemal każdego dnia dostają zgłoszenia dotyczące oszustw, do których dochodzi podczas internetowych transakcji kupna-sprzedaży. Wczoraj, 18.10.2022 roku na komendę w Ząbkowicach Śląskich zgłosiła się kolejna ofiara oszustów. 42-latka na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawiła na sprzedaż buty trekkingowe. Chwilę później poprzez jeden z komunikatorów społecznościowych skontaktowała się z nią osoba z zapytaniem czy ogłoszenie jest jeszcze aktualne. Po chwili rozmowy osoba wyraziła chęć zakupu i poprosiła o adres e-mailowy.

Kiedy 42-latka sprawdziła swoją pocztę znalazła w niej e-mail z wiadomością, że przesyłka została opłacona i by dokończyć transakcję trzeba kliknąć w aktywny link: Kontynuuj. Mieszkanka powiatu ząbkowickiego nie spodziewając się oszustwa postąpiła zgodnie z instrukcją. Kliknęła w link i została przekierowana do strony z wyborem banku. Wybrała swój i zalogowała się na konto. Wpisała kod autoryzacji, który przyszedł na telefon, a w tym samym czasie pisała z „kupującym”, który informował ją o pewnych trudnościach.

Kobieta zorientowała się, że może to być próba oszustwa i poinformowała bank oraz zablokowała konto. Jednak kilka minut wystarczyło oszustowi do przelania z konta 42-latki pieniędzy w kwocie 6500 złotych.

Pamiętajmy, aby sprawdzać w jaki sposób działają dane portale sprzedażowe, może to nas ustrzec od wpadnięcia w sieci oszusta. Apelujemy o rozwagę i czujność. Jednakże, gdy mamy wątpliwość co do sprzedającego / kupującego upewnijmy się czy dana osoba, bądź firma jest zweryfikowana przez portal. Rozliczajmy się bezpośrednio przez dany portal unikając bezpośrednich transakcji. Uważajmy na próby nawiązania kontaktu poza portalem, poprzez komunikatory czy e-maile, szczególnie te w których zawarte są aktywne linki. W sytuacji, gdy dojdzie do oszustwa lub jego usiłowania, dzwońmy pod nr alarmowy 112 i zgłośmy sprawę policjantom.

(KWP we Wrocławiu / mw)