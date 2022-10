Kobieta zleciła porwanie i pobicie znajomej męża Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód, zatrzymali pięć osób w sprawie uprowadzenia i rozboju na mieszkance powiatu krakowskiego, do którego doszło w sierpniu br. Troje podejrzanych w sprawie zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostali będą odpowiadać z wolnej stopy. Za porwanie i rozbój grozi do 12 lat więzienia.

13 sierpnia br. , przed północą, w miasteczku powiatu krakowskiego doszło do pobicia i uprowadzenia młodej kobiety. Kobieta została zaatakowana przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy uderzając ją w głowę, wciągnęli do bagażnika zaparkowanego nieopodal samochodu osobowego. Uwięziona została przewieziona do lasu. Agresorzy wyciągnęli tam swoją ofiarę z pojazdu, zabrali jej torebkę ze smartfonem oraz pieniędzmi i dalej okładali rękami. Kobieta broniła się przed napastnikami. W trakcie szarpaniny udało jej się oswobodzić i uciec do pobliskich zabudowań, skąd zawiadomiła o zdarzeniu Policję.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca, gdzie zabezpieczyli ślady, w tym czapkę, którą zgubił jeden ze sprawców. Skrupulatnie zbierali i analizowali wszelkie informacje, które mogły doprowadzić ich do napastników. Intensywna praca operacyjna i procesowa pozwoliła na zdemaskowanie nie tylko dwóch agresorów, ale także trzech innych osób biorących udział w przestępstwie. Jak się okazało, zlecenie porwania wydała 35-letnia mieszkanka Krakowa. Chciała w ten sposób zemścić się na pokrzywdzonej za domniemaną relację z jej mężem. Wykonawcami uprowadzenia i pobicia był 23-latek z powiatu suskiego oraz 31-latek z Limanowszczyzny. Do przestępstwa wykorzystali samochód, który wypożyczyła 20-letnia przyjaciółka jednego z nich. Natomiast po dokonaniu przestępstwa, zastraszaniem ofiary zajął się 33-letni krakowianin.

Kilka dni temu małopolscy kryminalni przeprowadzili realizację, zatrzymując pięć osób zaangażowanych w sprawę.

W czwartek, 12 października biezacego roku, zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono zarzuty. 35-latka odpowie za podżeganie do pobicia, rozboju, gróźb oraz zgwałcenia, a dwóch napastników za uprowadzenie i napad. 20-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w przestępstwie. Natomiast 33-latek jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonej.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, sąd tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy zleceniodawczynię oraz sprawców uprowadzenia i rozboju. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

O sprawie została powiadomiona Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, wobec faktu, że podejrzana 35-letnia mieszkanka Krakowa wykonuje zawód adwokata.

Za pozbawienie wolności i rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie)

Film Kobieta zleciła porwanie i pobicie znajomej męża Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kobieta zleciła porwanie i pobicie znajomej męża (format mp4 - rozmiar 9.79 MB)