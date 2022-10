Odebrali prawo jazdy, bo mieli taki obowiązek – odpowiedź na reportaż telewizji Polsat Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z reportażem „Niesłusznie zabrali prawo jazdy. Nie ma takiego przepisu”, dotyczącym cofnięcia uprawnień do kierowania 23-letniej mieszkance Zabrza, który 12 października został wyemitowany w programie Interwencja, informujemy, że przedstawione przez autorkę informacje nie są prawdziwe. Kobiecie, której był poświęcony reportaż odebrano prawo jazdy, ponieważ spowodowała wypadek na drodze, co jest przestępstwem. W związku z tym, że popełniła ten czyn jako tzw. młody kierowca, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach miał obowiązek wystąpić z wnioskiem do Prezydent Miasta Zabrze o cofnięcie 23-latce uprawnień.

Według autorki reportażu „zdaniem prawników wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach jest bublem prawnym, który Prezydent Miasta Zabrza wcieliła w życie”. Jej stanowisko poparł adwokat jednej z warszawskich kancelarii, który uznał, że decyzja została podjęta w oparciu o przepis, który stracił moc w czerwcu 2018 roku.

W rzeczywistości policjanci działali zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przedstawione w reportażu informacje są nierzetelne i nie mają nic wspólnego z aktualnym stanem prawnym.

23-letnia obecnie mieszkanka Zabrza uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami w grudniu 2019 roku. 15 maja 2021 roku spowodowała wypadek drogowy, czyli popełniła przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ( art . 177 § 1 kodeksu karnego). Jej sprawa trafiła do sądu, który uznał, że kobieta jest winna – wyrok uprawomocnił się 17 maja tego roku, a informacja o prawomocnym wyroku wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej Policji 14 czerwca br. Z kolei 20 lipca Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach skierował do Prezydenta Zabrza wniosek o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, a 2 września 2022 roku prezydent wydał decyzję o ich cofnięciu.

Do dnia 16 września tego roku (a więc w okresie dotyczącym przypadku mieszkanki Zabrza) podstawą wydania decyzji o cofnięciu uprawnień m.in. za spowodowanie wypadku przez młodego kierowcę (takiego, który popełnił czyn w okresie 2 lat od wydania prawa jazdy) był artykuł 140 ust. 1 pkt 3 a lit. a prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9.05.2018 roku o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 roku poz . 957, ze zm .). Wbrew sugestiom mecenasa, który w reportażu twierdził, że przepis ten został uchylony w 2018 roku i nie istnieje – w rzeczywistości utracił moc prawną z dniem 17.09.2022 roku, a więc po wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnień. Warto dodać, że obecnie obowiązujące przepisy również nakładają na Policję obowiązek występowania z wnioskiem do organu wydającego uprawnienia o ich cofnięcie w przypadku m.in. spowodowania wypadku przez młodego kierowcę.

Przepisy te mają charakter normy prawnej bezwzględnie wiążącej, a nie uznaniowej, co oznacza, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach miał obowiązek wystąpić z wnioskiem o cofnięcie uprawnień mieszkance Zabrza po otrzymaniu informacji o uprawomocnieniu się wyroku w jej sprawie, a Prezydent Zabrza – do wydania takiej decyzji.