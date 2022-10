Zatrzymani przez kryminalnych po kradzieży i zniszczeniu auta, napadzie na mężczyznę i groźbach. Podejrzani mieli mieć broń Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z gorzowskiej komendy miejskiej dzięki pracy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy z przedmiotem przypominającym broń palną wdarli się do auta z kierowcą w środku i odjechali. W centrum miasta zmusili do wypłaty pieniędzy, zniszczyli samochód i uciekli. Wcześniej po włamaniu do lokalu gastronomicznego ukradli inne auto, które zostało odnalezione. Jeden z podejrzanych zniszczył także busa. Prokurator wystąpił z wnioskiem o trzymiesięczny areszt, do którego przychylił się sąd.

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, przed godziną 10.00 mężczyzna powiadomił policjantów, że obcy ludzie porwali go, zniszczyli samochód i zmusili do wypłaty pieniędzy z bankomatu. By poinformować policjantów, 24-latek pożyczył telefon od przechodnia, bo jego aparat został zabrany przez sprawców. Po przyjeździe na miejsce policjanci ustalili kilka niezbędnych informacji, które zostały przekazane służbom kryminalnym. Funkcjonariusze ruszyli na poszukiwania podejrzanych. Dzięki ich pracy operacyjnej dotarli do dwóch mężczyzn w wieku 32 i 38 lat, którzy zostali zatrzymani. Policjanci ustalili, że lista przestępstw, które mogli popełnić tego dnia, była dłuższa.

Mundurowi w poniedziałek około godziny 6.00 otrzymali zgłoszenie o włamaniu do lokalu gastronomicznego przy ulicy Sikorskiego, skąd zostały zabrane kluczyki do VW. Sprawcy wsiedli następnie do auta i odjechali. Pojazd został odnaleziony w rejonie ulicy Saperów w Gorzowie Wielkopolskim. Okazało się także, że 38-latek przy ulicy Myśliborskiej zniszczył zaparkowanego busa – uszkodził szybę, lusterka i powłokę lakierniczą. Około godziny 7.30 przy ulicy Myśliborskiej dwaj podejrzani przemocą dostali się do audi pokrzywdzonego i odjechali. Sprawcy mieli przy sobie przedmiot do złudzenia przypominający broń palną. Zabrali kierowcy dokument prawa jazdy i telefon, a następnie grożąc, zmusili do wypłaty z bankomatu 200 złotych i podpisania umowy sprzedaży samochodu. Na koniec podejrzani zniszczyli auto i uciekli. Jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani w dwóch różnych miejscach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Policjanci zabezpieczyli przedmioty wyglądające jak broń palna, które będą poddane kolejnym badaniom. Podejrzani odpowiedzą za rozbój, zmuszanie do określonego zachowania, kradzież, zniszczenie auta i włamanie. Dodatkowo za uszkodzenie busa odpowie 38-latek. Śledczy ustalili także, że mężczyzna ukrywał dowód osobisty, który nie należał do niego. Obaj podejrzani to recydywiści. Po przedstawieniu im zarzutów, prokurator rejonowy zdecydował się na wystąpienie z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sad zgodził się z przedstawionymi argumentami i podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w odosobnieniu.

