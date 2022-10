Atestacja psów służbowych Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 17 do 19 października 2022 roku na terenie województwa łódzkiego odbyła się atestacja psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych. Testom zostały poddane psy patrolowe, patrolowo- tropiące i tropiące.Egzamin został przeprowadzony przez przedstawiciela Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KWP w Łodzi. Zajęcia te odbywają są cyklicznie i mają za zadanie sprawdzenie przydatności zwierząt do dalszej pracy w policji.



Zwierzęta zdawały egzamin z pracy węchowej ( podejmowanie tropu śladu człowieka), ogólnego posłuszeństwa, obrony przewodnika przed napastnikiem oraz obezwładnianie niebezpiecznego przestępcy wraz z jego doprowadzeniem i przekazaniem przekazaniem.

Każdy z czworonogów zanim rozpoczął służbę w policji, przeszedł specjalistyczne przeszkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Na tym jednak nie kończy się ich nauka. Psy są szkolone przez cały okres swojej służby przez swoich przewodników, a ich umiejętności weryfikowane są podczas codziennej pracy.

W garnizonie łódzkim służbę pełnią 44 psy (oraz 3 psy są w trakcie szkolenia specjalistycznego). Oprócz ww. kategorii psy również są przeszkolone w kategoriach do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych czy do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich.