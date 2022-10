Policjanci pilotowali do szpitala samochód z chorym 5-latkiem

Policjanci z Karpacza pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala ojcu, który wiózł chorego synka. Chłopiec miał między innymi problemy z oddychaniem. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dziecka funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż samochodu z Podgórzyna do jeleniogórskiego szpitala. Dzięki pomocy funkcjonariuszy ojciec z dzieckiem bezpiecznie dotarł do szpitala, gdzie natychmiast udzielono chłopcu pomocy medycznej.