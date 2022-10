76-latek stał na chodniku i trzymał się za klatkę piersiową w okolicach serca. W samą porę pomogła mu policjantka Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Postawą godną naśladowania wykazała się st. sierż. Agnieszka Knap pracująca na co dzień we wrocławskim wydziale ruchu drogowego. Mundurowa zainteresowała się losem 76-latka, którego zauważyła nieopodal ul. Połbina. Senior stał na chodniku, trzymając się za klatkę piersiową na wysokości serca i nerwowo rozglądał się dookoła. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszki oraz sprawnie przeprowadzonym przez nią działaniom, mężczyzna z podejrzeniem stanu przedzawałowego w samą porę trafił pod opiekę medyków. Policjantka poinformowała również o zaistniałej sytuacji najbliższych 76-latka, którzy oczekiwali na niego w domu.

Starsza sierżant Agnieszka Knap jest policjantką ruchu drogowego z wrocławskiej komendy miejskiej. Kiedy funkcjonariuszka wyjeżdżała z jednostki Policji mieszczącej się przy ulicy Połbina, zauważyła starszego mężczyznę, który stał na chodniku, trzymając się za klatkę piersiową na wysokości serca i nerwowo rozglądał się dookoła.

Senior wyraźnie potrzebował pomocy, dlatego mundurowa natychmiast zatrzymała radiowóz i podbiegła do niego, żeby zobaczyć co się stało. Mężczyzna bardzo źle się czuł, w związku z tym nasza koleżanka niezwłocznie wezwała na miejsce pogotowie ratunkowe.

W trakcie oczekiwania na przyjazd karetki, policjantka udzieliła 76-latkowi niezbędnej pomocy przedmedycznej i otoczyła go opieką. Senior opowiedział jej, że przewrócił się i prawdopodobnie uderzył w głowę, dlatego też nie pamiętał zbyt wiele z tego, co stało się chwilę przed upadkiem.

W międzyczasie funkcjonariuszka zadzwoniła również do syna mężczyzny, który czekał na tatę w domu i przekazała mu wszelkie informacje o tym, co się wydarzyło. Zespół Ratownictwa Medycznego po przeprowadzonym badaniu podjął decyzję o pilnym przetransportowaniu seniora z podejrzeniem stanu przedzawałowego do jednego z wrocławskich szpitali.

Bardzo często w tego typu sytuacjach cierpiące osoby oprócz odczuwalnego silnego bólu, mają też poczucie zagubienia oraz bezsilności. To niezwykle ważne, aby nie być obojętnym i zareagować, bo każda minuta jest wówczas na wagę złota.

Pamiętajmy, aby zawsze w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia, dzwonić pod numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / mw)