Niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty w oku kamery Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały zdarzenie drogowe, do którego doszło we wtorek (18 października) wieczorem na rondzie Jana Pawła II w Zielonej Górze. Samochód osobowy wjechał w leżącego na jezdni rowerzystę, który chwilę wcześniej się przewrócił. Nagranie publikujemy ku przestrodze i jako przypomnienie o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego policjanci przypominają codziennie podczas służby na drogach, w czasie spotkań w szkołach czy też podczas organizowanych działań profilaktycznych. W okresie jesiennym, przy panujących zmiennych warunkach atmosferycznych, mundurowi przypominają najczęściej o zdjęciu nogi z gazu i dostosowaniu prędkości zarówno do natężenia ruchu jak i pogody. Inaczej będziemy się poruszać przy suchej nawierzchni i dobrej widoczności, a inaczej, gdy jezdnia jest mokra i śliska – wtedy należy chociażby zmniejszyć prędkość, aby w razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji móc w porę zareagować.

Niestety o tych zasadach zapomnieli dwaj kierujący – jeden rowerem, a drugi samochodem. 32-letni mężczyzna poruszający się rowerem elektrycznym, który poruszał się poza ścieżką rowerową, wjechał na skrzyżowanie i w pewnym momencie na mokrej, śliskiej nawierzchni przewrócił się. Jadący za nim kierujący toyotą nie zdążył w porę zareagować i wjechał w leżącego na jezdni mężczyznę. Pojazd zanim się zatrzymał, siłą rozpędu pchał leżącego jeszcze kilka metrów po jezdni. Mimo, że zdarzenie wyglądało dość poważnie, rowerzysta nie odniósł poważniejszych obrażeń. Wnioski, jakie kierujący powinni wyciągnąć z tego zdarzenia są jednoznaczne: należy dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków atmosferycznych, na skrzyżowaniach zachować szczególną ostrożność, natomiast gdy jest wyznaczona ścieżka rowerowa, rowerzyści powinni się poruszać wyłącznie po niej.

Nagranie publikujemy ku przestrodze i aby przypomnieć, że przed nami okres jesienno-zimowy, a więc trudny czas dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o odpowiedniej koncentracji, aby nie popełniać na drodze błędów, bo to właśnie one prowadzą do zdarzeń drogowych. Zachowajmy ostrożność, koncentrację i dostosujmy zarówno nasze zachowanie jak i prędkość do aktualnych warunków na drogach.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

