"Telefonistki” - zajmowały się umawianiem spotkań z kobietami świadczącymi usługi seksualne!

Lubelscy policjanci zatrzymali dwie kobiety w związku z czerpaniem korzyści majątkowej z prostytucji. Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całego kraju poprzez tzw. mieszkaniówki. Zatrzymane kobiety to tzw. telefonistki, które zajmowały się umawianiem spotkań z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie obie przyznały się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia.