Słupscy policjanci uratowali niedoszłego samobójcę. Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji II w Słupsku nie dopuścili do popełnienia samobójstwa przez mieszkańca Słupska. Mężczyzna był w złym stanie psychicznym i groził, że wyskoczy przez okno z mieszkania. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się temu zapobiec, a uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Po raz kolejny mundurowi udowodnili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.

W poniedziałek, 17 października 2022 roku późnym wieczorem dyżurny słupskiej komendy odebrał zgłoszenie, że 20-letni mężczyzna zamknął się w pokoju i groził swoim najbliższym, że wyskoczy przez okno z mieszkania. Policjanci, którzy od razu przyjechali na miejsce, po otwarciu drzwi do pokoju, w którym przebywał mężczyzna zobaczyli, że siedzi na parapecie z nogami po zewnętrznej stronie budynku. Natychmiast zaczęli z nim rozmawiać i przekonywali go, aby wszedł z powrotem do mieszkania. Funkcjonariusze próbowali dowiedzieć się, jaki jest powód takiego zachowania i cały czas przekonywali mężczyznę, żeby zszedł z parapetu, oraz że nie zostanie sam z problemami, które nagromadziły się w jego życiu. W pewnym momencie, gdy jeden z policjantów rozmawiał z 20-latkiem, drugi wykorzystał moment, w którym siedzący na parapecie mężczyzna patrzy w inną stronę, a następnie szybkim i stanowczym chwytem złapał go i wciągnął do środka mieszkania.

Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji sierż. Leszka Tempskiego i st. post. Daniela Stanowickiego z Komisariatu Policji II w Słupsku nie doszło do tragedii, a uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Po raz kolejny mundurowi udowodnili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, w których trudno jest znaleźć rozwiązanie problemu. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. możemy zajrzeć też na stronę internetową www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.

(KWP w Gdańsku / sc)