Ćwiczenia sztabowe i symulacja ataku Data publikacji 20.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach, w powiecie mogileńskim, doszło do wtargnięcia dwóch agresywnych mężczyzn uzbrojonych w noże, którzy ranili kilka osób oraz wzięli zakładników i zabarykadowali się w jednej z sal dydaktycznych. Taka wiadomość dotarła do dyżurnego policji. Na szczęście to tylko scenariusz wspólnych ćwiczeń policjantów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Organizatorem ćwiczenia był Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

W środę (19.10.22 r.) w godzinach przedpołudniowych, dyżurny mogileńskiej policji otrzymał informację o wtargnięciu dwóch napastników na teren Zespołu Szkół w Bielicach. Z relacji pracowników szkoły wynikało, że napastnicy są uzbrojeni w noże i ranili pracownika szkoły oraz dwóch uczniów przebywających na korytarzu, a także wzięli jako zakładników dyrektora placówki oraz kilku uczniów, barykadując się w jednej z sal. Policyjny patrol potwierdził tę informację. Takie było założenie ćwiczeń sztabowych, które odbyły się w Bielicach.

Natychmiast o zajściu zostały powiadomione służby ratownicze oraz podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Mundurowi zabezpieczyli teren i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym. Negocjacje z napastnikami prowadzili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej Grupy Negocjacyjnej. Rozmowy nie przyniosły efektu, a dowodzący akcją podjął decyzję o użyciu grupy szturmowej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Do akcji wkroczyli kontrterroryści i po wyeliminowaniu zagrożenia ewakuowali przetrzymywane osoby w bezpieczne miejsce, przekazując teren innym służbom. Jakby tego było mało, okazało się, że w jednym z pomieszczeń doszło do pożaru, który ugasiła będąca na miejscu Straż Pożarna.

Tak właśnie wyglądał scenariusz wspólnych ćwiczeń, których celem było przypomnienie i doskonalenie algorytmów i procedur postępowania w przypadku prowadzenia działań policyjnych oraz koordynowanie współpracy z innymi służbami w sytuacji kryzysowej.