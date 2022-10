Uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Cieszanowie Data publikacji 21.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Cieszanowie rozpoczęli służbę w nowej siedzibie, która mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Nowoczesny obiekt spełnia najwyższe standardy, powstał w ramach projektu „Budowa pasywnego budynku administracyjnego”. To inwestycja, która poprawi warunki pełnienia służby, ale i komfort obsługi mieszkańców.

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Cieszanowie. W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła, Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie mł. insp. Grzegorz Błaszczyk oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie mł. insp. Janusz Mokrzycki.



Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Plich, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, Lesław Młodziński reprezentujący Posła na Sejm RP Teresę Pamułę, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie Beata Gołda.



Komendant wojewódzki nadinsp. Dariusz Matusiak mówił, jak ważne są działania na rzecz lokalnych społeczności. Przypomniał przedsięwzięcia, które temu służą na co dzień: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja "Moja Komenda" czy program "Dzielnicowy bliżej nas". Komendant, na ręce kierownika posterunku st.asp. Łukasza Dudy, przekazał symboliczny klucz do budynku, złożył też życzenia pomyślnej i bezpiecznej pracy policjantom w nowej siedzibie. Podkreślił, jak ważnym, na szczeblu lokalnym, jest polepszenie warunków lokalowych, nie tylko dla policjantów, ale również dla obywateli.



Ks. dr Stanisław Solilak proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie oraz ks. Marek Buchman - kapelan podkarpackiej Policji poświęcili nowo otwarty obiekt.



Nowa siedziba Posterunku Policji w Cieszanowie to inwestycja, na którą już od wielu lat czekali policjanci i mieszkańcy. Funkcjonariusze dotychczas pełnili służbę w budynku, który wybudowany został jeszcze przed II wojną światową, a po wojnie w latach 50 XX został częściowo odbudowany i wyremontowany. Z tego też względu warunki lokalowe były trudne. W ostatnich latach rozważano przeprowadzenie gruntownego remontu, ale ostatecznie zdecydowano, że bardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie udostępnienie części pomieszczeń w nowym obiekcie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Nowa siedziba policjantów z Cieszanowa mieści się przy ul. Kościuszki 1.



Nowy obiekt odpowiada najnowszym standardom. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny. Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby policji mieszczą się na parterze, ich powierzchnia to 117 m2, w tym garaż o powierzchni 18 m2. Budynek został wyposażony w niezbędną infrastrukturę. W nowym posterunku powstały dyżurka i poczekalnia, pokoje służbowe, pokój socjalny, szatnia i sanitariaty. Znajduje się tam nowoczesna serwerownia, funkcjonuje całodobowy monitoring. Teren wokół został zagospodarowany i ogrodzony.

W Posterunku Policji w Cieszanowie służbę pełni 5 funkcjonariuszy.

Zdjęcia: Bartosz Wilk - KWP w Rzeszowie

Film Posterunek Policji w Cieszanowie - film Opis filmu: Film wideo, deskrypcja w załączniku do artykułu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Posterunek Policji w Cieszanowie - film (format mp4 - rozmiar 28.19 MB)