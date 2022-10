18-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 21.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez inowrocławskich policjantów i doprowadzony do prokuratora, 18-letni mieszkaniec Inowrocławia, usłyszał zarzut. Będzie odpowiadał za zabójstwo nastolatki ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wczoraj (20.10.2022) kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu doprowadzili do prokuratury 18-letniego mężczyznę. To on został zatrzymany dzień wcześniej w związku z zaginięciem i ujawnieniem zwłok 13-letniej mieszkanki miasta.

Działania i czynności policyjne oraz prokuratorskie doprowadziły do zgromadzenia dowodów, co w rezultacie doprowadziło do zarzutu. Prokurator postawił 18-latkowi zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 12, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dziś (21.10.2022) podejrzany z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie został doprowadzony przez policjantów do sądu. Sąd aresztował go na 3 miesiące.