Areszty za udział w zorganizowanej grupie trudniącej się przestępstwami skarbowymi

Na terenie powiatu piotrkowskiego łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przestępstwa skarbowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Policjanci zabezpieczyli blisko 3 miliony sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, 18 października 2022 roku pojechali na jedną z posesji w powiecie piotrkowskim. Policjanci trafili pod ten adres, aby sprawdzić swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące nielegalnych wyrobów tytoniowych. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwa samochody dostawcze z opuszczonymi windami. Z wnętrza samochodów wyszło dwóch mężczyzn, którzy na widok zbliżającego się radiowozu rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu stróże prawa zatrzymali 42 i 48-latka, którzy trafili do policyjnej celi. W samochodach policjanci znaleźli palety z paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono blisko 3 miliony sztuk nielegalnych papierosów. Uszczuplenie wpływu do Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego w tym przypadku oszacowano na blisko 2,7 miliona złotych.

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wszczęła w tej sprawie śledztwo. Piotrkowscy policjanci zabezpieczyli zebrany materiał dowodowy. Śledczy ustalają od jakiego czasu trwał ten przestępczy proceder oraz jaki był udział zatrzymanych mężczyzn w zorganizowanej grupie przestępczej. 20 października obaj zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzą także za paserstwo akcyzowe. Na wniosek prokuratora sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / mw)