Zwycięstwo bezpieczeństwa - kolejny posterunek policji służy mieszkańcom Data publikacji 21.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Połączone siły, wola i determinacja sprawiły, że mieszkańcy podgorzowskiego Bogdańca mają Posterunek Policji. To oni będą beneficjantami tej inwestycji, która z pewnością przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i jego poczucie. Zadbają o to policjanci, którzy już są do dyspozycji lokalnej społeczności. To kolejne zwycięstwo bezpieczeństwa w województwie lubuskim.

Posterunek Policji w Bogdańcu wraca po bardzo długiej, bo 24-letniej przerwie. Od 1998 roku na terenie gminy nie istniała żadna jednostka Policji. Funkcjonował jedynie punkt konsultacyjny, w którym dzielnicowi przyjmowali osoby oczekujące na pomoc ze strony Policji.

Biorąc pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz społeczne oczekiwania wynikające z konsultacji i debat, uznano za istotną potrzebę utworzenie posterunku Policji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Komendanta Głównego Policji rozpoczęto inwestycję. Dobra współpraca z samorządem lokalnym z Wójt Gminy Bogdaniec Panią Krystyną Pławską na czele, pozwoliła pozyskać na ten cel odpowiednie pomieszczenia.

Zgodnie z zawartymi uzgodnieniami przedstawicieli Gminy Bogdaniec, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wykonanie prac budowlanych i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Policji zobowiązała się przeprowadzić na swój koszt Gmina Bogdaniec.

W budynku znalazły się 2 duże sale konferencyjne, 10 mniejszych sal, 4 magazynki, sanitariaty i część kuchenna. Całość dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz wykonano miejsca do parkowania i mini miasteczko ruchu drogowego. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to prawie 4 miliony złotych.

Budynek Posterunku Policji w Bogdańcu przeznaczony jest do kompleksowej obsługi tej komórki organizacyjnej Policji w całym zakresie jej działania. W związku z tym w jego skład wchodzą różnorodne funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań policyjnych, a także utrzymywania kontaktu ze społecznością lokalną. Posterunek składa się z 3 pomieszczeń biurowych, w tym pokoju kierownika posterunku, dwóch pokojów dla funkcjonariuszy, dwóch toalet (dla interesantów i pracowników posterunku), aneksu kuchennego oraz pomieszczenia technicznego z tak zwaną serwerownią. Łączna powierzchnia użytkowa posterunku wynosi 63,15 m2.

Zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bogdańcu w sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny został zrealizowany przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To środki finansowe pochodzących z budżetu państwa. Łączny koszt wyposażenia posterunku wyniósł blisko 80 tysięcy złotych.

W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Bogdańcu wchodzi 8 etatów:

- Kierownik Posterunku Policji – 1 etat

- Zespół do spraw Kryminalnych:

- asystent – 2 etaty

- Zespół do spraw Prewencji:

- dzielnicowy – 2 etaty

- referent – 2 etaty

- policjant – 1 etat.

Powyższe etaty zostały przekazane z rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji, wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw”. Roczny koszt utrzymania utworzonych etatów wynosi ponad pół miliona złotych.

W piątek (21 października) podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Bogdańcu głos zabrali znamienici goście, którzy uczestniczyli w tej uroczystości.

Nadinspektor Jarosław Pasterski - Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim: „Dziś przed nami uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Bogdańcu. To szczególne wydarzenie udowadnia, że zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona życia, zdrowia oraz mienia obywateli wciąż jest naszym priorytetem. Jest też – jak wykazują badania poczucia bezpieczeństwa oraz debaty społeczne – celem nadrzędnym dla władz rządowych, samorządowych i samych mieszkańców. To właśnie oni zwracają uwagę na negatywne skutki likwidacji Posterunków Policji. Dlatego też jestem głęboko przekonany, że – w myśl hasła POMAGAMY I CHRONIMY – stała obecność funkcjonariuszy w środowisku lokalnym jest niezbędna. Policja jest dla ludzi i musi być blisko ludzi. Wsłuchujemy się w potrzeby Lubuszan i dokładamy wszelkich starań, by mieszkańcy naszych miast i wsi czuli się bezpiecznie. Cieszę się, że od dziś każdy mieszkaniec Bogdańca oraz pobliskich miejscowości, załatwiając ważne dla siebie sprawy, będzie mógł to zrobić w swoim miejscu zamieszkania. A policjanci – dzięki nowemu pojazdowi służbowemu, który już za chwilę zostanie im przekazany – będą mogli szybko i sprawnie dotrzeć do każdego miejsca w gminie. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich osób współpracujących z nami na poszczególnych etapach realizacji zadania. Państwa wiedza, kompetencje i doświadczenie były dla nas nieocenionym wsparciem. Reaktywacja Posterunku Policji w Bogdańcu nie byłaby możliwa bez wsparcia i przychylności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz kierownictwa polskiej Policji. Wyrazy wdzięczności kieruję również do przedstawiciela rządu w terenie – Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, który od wielu lat, systematycznie wspiera wszystkie działania lubuskiej Policji oraz Wójta Gminy Bogdaniec Pani Krystyny Pławskiej. Dzięki wzorowej współpracy z samorządem, a także determinacji Pani Wójt Gminy Bogdaniec, która pozyskała środki finansowe na ten cel, posterunek ten mógł powstać”.

W imieniu Komendanta Głównego Policji, generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, głos zabrał inspektor Piotr Kulesza - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji: „Szanowni policjanci! Niezmiernie się cieszę, że będziecie pełnić służbę w tym nowym obiekcie, gdzie w komfortowych warunkach będziecie mogli z godnością przyjmować obywateli. Dzięki Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim zostaliście wyposażeni w nowoczesny sprzęt, jak również otrzymaliście nowy radiowóz. Te rzeczy nie mają jednak żadnego znaczenia bez Was, bo to Wy jesteście posterunkiem i jego sercem. To Wasze działania na rzecz społeczności lokalnej są najważniejsze. Życzę Wam, żeby nigdy nie opuszczało Was policyjne szczęście, żebyście zawsze wracali zdrowi i cali ze służby oraz żeby towarzyszyło Wam przeświadczenie, że dobrze ją wykonaliście. Życzę Wam, abyście zawsze podejmowali dobre i właściwe decyzje. Jeżeli ktoś będzie mówił o Was, że jesteście policjantami z Bogdańca to trochę mało. Pamiętajcie, że ważne jest, aby mówili o Was „to są NASI policjanci z Bogdańca. Wszystkiego najlepszego”.

Inspektor Wiesław Widecki – Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim: „Podczas wielu spotkań i konsultacji społecznych mieszkańcy gminy jednoznacznie wskazywali, że tylko bezpośredni kontakt z lokalnymi policjantami oraz możliwość spotkania z nimi w budynku posterunku Policji, pozwoli na stałe zapoznawanie się z ich problemami i potrzebami oraz umożliwi szybką i właściwą reakcję na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto stała obecność znanych im policjantów zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie będzie budować zaufanie do naszej formacji. Powstały posterunek posadowiony w sercu gminy - Bogdańcu daje taką możliwość, pozwala na sprawne funkcjonowanie Policji, ale także na szybkie i skuteczne działanie umożliwiające niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Pozwala pogłębiać rozpoznanie, kontakty z lokalną społecznością i wsłuchiwać się w jej potrzeby. Nasza wspólna determinacja, aby w Bogdańcu powstał posterunek Policji została doceniona i przyniosła oczekiwane efekt. Wierzę w dobrą współpracę i jestem przekonany, że policjanci, pełniący służbę w posterunku z właściwym zaangażowaniem będą służyć lokalnej społeczności, a także dbać o ład i porządek publiczny. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ta inwestycja mogła powstać”.

Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski: „Bardzo się cieszę patrząc na taką wspaniałą i młodą załogę Posterunku Policji w Bogdańcu i wierzę, że słowa roty ślubowania, które składaliście będą tutaj zrealizowane i przyczynią się do tego, że mieszkańcy tej gminy, będą mówili: „dziękujemy Wam nasi policjanci, za to, że czujemy się bezpiecznie”. Jeszcze raz dziękuję wszystkim lubuskim policjantom, za to, że gdy spotykam się z mieszkańcami województwa lubuskiego, zawsze słyszę, że czują się oni bezpiecznie. Lubuskich policjantów widać i spełniają oni swoją rolę”.

Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec: „Po 24 latach na mapę gminy Bogdaniec wraca posterunek Policji. Mawia się, że człowiek do szczęścia potrzebuje zdrowia i poczucia bezpieczeństwa. Tak się składa, że bezpiecznie czujemy się wtedy, gdy w swojej okolicy widzimy policjanta. Dlatego też, walczyliśmy o to, by odtworzyć Posterunek Policji w Bogdańcu. (…) Wiemy jednak, że bezpieczeństwa nie tworzą budynki, tylko ludzie. Dlatego Panie kierowniku i droga załogo, miejcie to zaufanie społeczne, którego wiem, że nie będzie Wam brakowało. Ludzie czekają na to, żeby ten posterunek był tu, blisko nich. Żeby z każdym nawet najmniejszym problemem wiedzieli do kogo się zgłosić. Życzę Wam bezpiecznej i spokojnej służby oraz tego, żebyście dbali i edukowali nasze społeczeństwo”.

Łącznie z Posterunkiem Policji w Bogdańcu, od 2016 roku w województwie lubuskim, oddanych ponownie do użytku zostało 7 posterunków. Wcześniej do dyspozycji mieszkańców przywrócono jednostki w Dobiegniewie, Kargowej, Szlichtyngowej, Zbąszynku i Przytocznej i Lubniewicach:

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ramach programu na lata 2022 – 2025 zaplanowano modernizację 250 obiektów Policji, co przyczyni się również do znacznego wzrostu liczby etatów. Działania te dowodzą, że warto wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym oraz łączyć inicjatywy oddolne z długofalowymi planami rządu, co procentuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa w wielu gminach w Polsce.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Video: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim