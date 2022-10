Mali bohaterowie wyróżnieni za ocalenie życia i zdrowia innych Data publikacji 22.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ukształtowanie i miłość rodziców oraz wychowanie szkoły dają to, że Ci młodzi ludzie stają się bohaterami…” – takimi słowami zwrócił się nadinsp. Artur Bielecki do małych bohaterów, którzy w sytuacji ekstremalnej, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, zachowali spokój, opanowanie i bez wahania ruszyli na pomoc. Wczoraj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Gabrysia, Kamil i Szymon zostali uhonorowani m.in. nagrodami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Wojewody Lubelskiego.

Wczoraj „Mali bohaterowie”, którzy w sytuacji ekstremalnej, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, zachowali spokój, opanowanie i bez wahania ruszyli na pomoc odebrali wyróżnienia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Gabrysia, uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej w Puławach ruszyła na pomoc swojej mamie, a Kamil i Szymon, uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej w Zamościu uratowali starszego mężczyznę uwięzionego w mokradłach. Za te postawy zostali uhonorowani m.in. nagrodami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Wojewody Lubelskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Małym bohaterom i ich mamom towarzyszyli podczas ceremonii dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie.





"Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ukształtowanie i miłość rodziców oraz wychowanie szkoły dają to, że ci młodzi ludzie stają się bohaterami. Oni wyrośli w miłości, w dobrym wychowaniu i w pomocy dla innych ludzi. To, co zrobili, to zebranie wszystkiego, co zostało im przekazane. Tę miłość Wy przekazaliście drugiemu człowiekowi, nie przeszliście obojętnie. Gratuluję, bo niejeden dorosły w takiej sytuacji nie poradziłby sobie – Wy sobie poradziliście.." – mówił do „Małych bohaterów” Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Dzieci w sposób wzorowy powiadomili służby ratunkowe i udzielili wyczerpujących informacji operatorowi numeru alarmowego 112. Gabrysia w sposób dojrzały i profesjonalny przedstawiła sytuację, w której się znalazła. Sprawnie wykonywała wszystkie polecenia operatora - poinformowała o znanych jej chorobach mamy, zadbała o bezpieczeństwo młodszego brata i skomunikowała się z sąsiadem, który zapewnił opiekę nad kobietą. Z kolei Kami i Szymon bez obaw weszli w leśną gęstwinę i na mokradła, by wesprzeć wołającego o pomoc starszego mężczyznę i do czasu przybycia służb przy nim pozostali.

Gabrysia, Kamil i Szymon zostali uhonorowani Dyplomami Uznania Wojewody Lubelskiego przyznanymi za znajomość zasad związanych z powiadamianiem służb ratunkowych, świadectwo odwagi, dojrzałości i gotowości niesienia pomocy, wrażliwość na drugiego człowieka oraz wzorową i godną naśladowania postawę. Otrzymali też Odznaki „Iuvenis Forti” Komendanta Głównego PSP za wykazanie się wiedzą, umiejętnościami, rozsądkiem, odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej oraz inne upominki.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

źródło LUW w Lublinie