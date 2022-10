Czujni nawet po służbie - policyjna para zatrzymała podejrzanego o kradzież Data publikacji 24.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W służbie, czy też poza nią, na policjantów zawsze można liczyć. Swoją postawą udowodnili to aspirant Barbara Figas oraz podkomisarz Marcin Kwieciński, którzy będąc w domu zauważyli znanego im mężczyznę pchającego motorower trójkowy elektryczny przeznaczony dla osób mających problemy z poruszaniem się, należący do ich sąsiada. Ich reakcja była natychmiastowa. Po zatrzymaniu mężczyzny, powiadomili o zdarzeniu dyżurnego gubińskiego komisariatu. Strata motoroweru byłaby dla niego bardzo dotkliwa, gdyż jest to jego jedyny środek transportu. 44-latek poza zarzutem kradzieży odpowie także za inne czyny, o popełnienie których jest podejrzany. W sobotę sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Aspirant Barbara Figas i podkomisarz Marcin Kwieciński to policjanci z wieloletnim stażem. Ona pracuje jako Zastępca dyżurnego w krośnieńskiej komendzie, on jako Kierownik Referatu Kryminalnego w gubińskim komisariacie. W środę /19 października/, będąc w domu, w pewnym momencie policjantka zauważyła przez okno, że znany im mężczyzna pcha motorower trójkołowy elektryczny przeznaczony dla osób mających problemy z poruszaniem się. O tym fakcie powiedziała partnerowi. Mając podejrzenie, że mężczyzna dokonał kradzieży pojazdu, niezwłocznie wybiegli z posesji, zatrzymując go. 44-latek znajdował się pod wpływem alkoholu i nie był w stanie powiedzieć skąd ma motorower. Kto jest jego właścicielem wiedzieli z kolei Basia i Marcin, którzy rozpoznali pojazd jako własność sąsiada, co też zostało później potwierdzone. Policyjna para powiadomiła dyżurnego gubińskiego komisariatu, który na miejsce wysłał patrol policji. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Jak ustalono motorower wartości 3 tysięcy złotych został skradziony z pomieszczenia gospodarczego. Dla właściciela jego strata byłaby bardzo dotkliwa, gdyż jest to jego jedyny środek transportu. Dzięki sąsiadom, Basi i Marcinowi, tak się jednak nie stało.

44-latek jest osobą bardzo dobrze znaną gubińskim policjantom. W czwartek /20 października/ usłyszał zarzut kradzieży motoroweru, w piątek /21 października/ natomiast po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim dodatkowo usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, kradzieży zuchwałej i gróźb karalnych. Czynów tych miał się dopuścić w okresie od 19 września do 10 października bieżącego roku w jednym z marketów spożywczych na terenie Gubina. W sobotę /22 października/ sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.87 MB)