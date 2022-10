Wyjątkowe podziękowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawła Barskiego wpłynęły podziękowanie od Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Skierowane było do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, którzy wraz z maskotką dolnośląskiej Policji Komisarzem Lwem odwiedzili ukraińskie dzieci przebywające w placówce.