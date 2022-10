Podziękowania dla starszego sierżanta Piotra Pietrzaka Data publikacji 24.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Koluszkach wpłynęły serdeczne podziękowania dla policjanta, który zajął się sprawą kradzieży telefonu należącym do jednej z mieszkanek.

,,Dziękuję za jego trud, wysiłek, profesjonalizm i dobrą współpracę (…) a Panu Komendantowi jak najwięcej takich empatycznych i wspaniałych funkcjonariuszy w Policji”. To słowa podziękowań, które skierowała jedna z mieszkanek Koluszek do starszego sierżanta Piotra Piatrzaka. Policjant, który na co dzień służbę pełni w zespole do spraw wykroczeń w koluszkowskiej komendzie, wcześniej swoje doświadczenie zdobywał jako dzielnicowy. Już od początku swojej kilkuletniej służby wielokrotnie na ręce Pana Komendanta wpływały podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie jakim wykazywał się ten właśnie policjant.

(KWP w Łodzi / mw)