Data publikacji 24.10.2022

Szybka interwencja zapobiegła tragedii

Augustowscy policjanci ratowali mężczyznę, który wpadł do Kanału Bystrego. 54-latka próbował wyciągnąć jego znajomy, jednak bezskutecznie. Mundurowi wydobyli mężczyznę na brzeg i resuscytowali do czasu przyjazdu ratowników. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych nie doszło do tragedii.

Dyżurny augustowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do Kanału Bystrego i się topi. Już po chwili na miejscu byli policjanci. Zastali stojącego w wodzie mężczyznę, który próbował unieść tonącego trzymając go za kurtę. Mężczyzna nie miał na tyle siły, żeby samodzielnie wyciągnąć tonącego na wysoki wybetonowany brzeg. Pomogli mu policjanci. Wyłowiony nie dawał oznak życia. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności resuscytacyjne i prowadzili je do czasu przyjazdu na miejsce strażaków i ratowników medycznych. Mężczyzna po przywróceniu funkcji życiowych trafił do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, 54-latek który został wyciągnięty z kanału wcześniej spożywał alkohol. Z informacji, które zostały przekazane mundurowym wynikało, że mężczyzna przechodząc obok swojego kolegi z nieustalonych przyczyn wpadł do wody. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

