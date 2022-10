Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

Rozpoczął się czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Pamiętajmy, że do takich wyjazdów należy się odpowiednio przygotować. Zachowajmy szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Dlatego powinniśmy zastosować kilka podanych przez nas wskazówek.