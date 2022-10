Nie zachował rozsądku nad wodą, mógł stracić życie

Mimo licznych apeli policjantów Referatu Wodnego, część społeczeństwa dalej nie potrafi zachować rozsądku nad wodą, narażając to co najcenniejsze - czyli życie. W weekend, w godzinach popołudniowych patrol policyjnych „wodniaków” otrzymał informację od swoich kolegów ze szczecińskiego WOPR o mężczyźnie, który wpadł do Odry. Dzięki natychmiastowej reakcji służb nie doszło tym razem do tragedii.