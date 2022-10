Policjanci przekazali zabytkową broń do muzeum w Rybniku Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pszczyńscy policjanci przekazali wczoraj pistolet sygnałowy do Muzeum Wojny Obronnej w Rybniku. Dobrze zachowany egzemplarz już niebawem trafi na wystawę. Autentyczna broń ma ogromną wartość historyczną.

Sprawa miała swój początek w marcu 2018 roku. Wtedy to policjanci otrzymali informację, że mieszkaniec Czarkowa znalazł broń w jednym ze swych pomieszczeń gospodarczych. Obecni na miejscu mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna nie znał pochodzenia przedmiotu. Historyczna pamiątka została zabezpieczona i wszczęto postępowanie prokuratorskie, podczas którego policjanci ustalili, że znaleziona broń to radziecki pistolet sygnałowy z 1930 roku, kaliber 26 mm . Ta jednostka broni stanowi wyjątkowy eksponat. Decyzja mogła być tylko jedna – zabytkowa broń trafiła do Muzeum Wojny Obronnej Rybnik `39.

Wczoraj, 24.10.2022 roku, pszczyńscy policjanci uczestniczyli w oficjalnym przekazaniu pistoletu.

Dzięki temu osoby odwiedzające muzeum będą mogły zobaczyć z bliska, jak wyglądała broń palna wykorzystywana podczas II wojny światowej.

(KWP w Katowicach / mw)