Pracownicy komisariatu na wrocławskim Starym Mieście zebrali kasztany dla podopiecznych hospicjum Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zorganizowało w tym roku drugą edycję zbiórki kasztanów. Jak poprzedniej jesieni, kolejny raz do akcji włączyli się pracownicy z komisariatu na Starym Mieście. Zebrane kasztany zostały przeznaczone na pomoc dla podopiecznych fundacji.

Każda pomoc się liczy i ma ogromne znaczenie dla potrzebujących. Postawą godną naśladowania już kolejny raz wykazali się pracownicy Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto. Minionej jesieni aktywnie włączyli się w zbiórkę kasztanów, a wszystko po to, aby przekazać je na pomoc dla podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.

W tym roku nie mogło być inaczej, pracownicy cywilni komisariatu ponownie dołączyli do akcji. Zebrane przez nich kasztany zostały oddane hospicjum. Stamtąd trafiają m.in. do koncernów farmaceutycznych, które je skupują, a następnie wykorzystują do produkcji leków.

Uzyskane środki ze sprzedaży zebranych kasztanów zapewnią pomoc dzieciom będącym podopiecznymi placówki.

Cieszymy się, że kolejny raz najbardziej potrzebujący otrzymają pomoc. Osoby, które mają chęć dołączyć do akcji, mogą jeszcze do 31 października br. przynosić kasztany na teren SP nr 84.

(KWP we Wrocławiu / mw)